"Дуже сильно бісить": українка розповіла правду про життя в Іспанії (фото)
Українка на імʼя Анна переїхала з Тернополя в Мадрид. З однією рисою місцевих вона все ніяк не може змиритися.
Дівчина зізналася, що ніколи не зможе зрозуміти, чому іспанці різко зупиняються в незвичних місцях. Своїми думками Анна поділилася в Instagram (vitrenko.anna).
"Всі мовчать, а я скажу. Версія українки в Іспанії. І сьогодні я хочу поговорити з вами про одну рису іспанців, яка дуже сильно мене бісить. Можливо, це особисто моя проблема. А можливо, і загальнонаціональна", — почала авторка відео.
За словами дівчини, іспанці часто сходять з ескалатора і одразу зупиняються, аби подумати, куди далі йти.
"Люди ззаду їдуть на ескалаторі. Вони не можуть чекати, поки ти подумаєш. Їх підпирає ескалатор. І я стільки разів бачила такі ситуації. І я не розумію, чого люди постійно це роблять", — зізнається Анна.
Або на вході в потяг вони зупиняються, у проходах магазинів, де сильно заважають іншим.
"І я вам скажу, що це єдине, з чим я ніколи не зможу змиритися. Тому що мене дуже сильно бісять такі люди. Майте повагу до інших людей і ніколи так не робіть", — резюмувала Анна.
У коментарях додали, що людей також дратує бюрократія і особи, які навіть не намагаються допомогти.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка Наталія поділилася досвідом життя в Іспанії, який виявився далеким від популярних уявлень про "рай біля моря".
- Українка на імʼя Неля порівняла ціни на деякі продукти та таксі в Єгипті та на її батьківщині.
Крім того, дівчина повернулася в Україну з-за кордону вперше за пів року. Вона сильно здивувалася, коли зайшла до супермаркету.