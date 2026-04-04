Українка розповіла, чому багато хто втікає з Іспанії: "Реальність інша"

Українка Наталія поділилася досвідом життя в Іспанії, який виявився далеким від популярних уявлень про "рай біля моря". У своєму відео вона пояснила, чому частина мігрантів зрештою вирішує залишити країну.

Зареєстрована в Instagram пін ніком @nata_lia_mia розповіла, що головним викликом стає дороге житло: навіть невеликі квартири коштують від 700–1000 євро, а знайти варіант непросто через вимоги власників. Водночас рівень зарплат часто не відповідає витратам — у середньому близько 1500 євро, яких ледь вистачає на оренду, комунальні послуги та їжу. Детальніше про життя в Іспанії — в матеріалі Фокусу.

Наталія також звертає увагу на мовний бар’єр, адже без знання іспанської важко знайти роботу й вирішувати щоденні питання. Окремим випробуванням вона називає бюрократію: записи, черги та помилки в документах можуть затягнути процеси на місяці.

Відео дня

Медична система, за її словами, працює, але доступ до неї потребує документів і часу, а до спеціалістів інколи доводиться чекати тижнями. Додатковим фактором стає соціальна ізоляція — новоприбулим непросто знайти друзів і відчути себе "своїми".

Не всім підходить і місцевий ритм життя з сієстою, пізніми вечорами та загальною неквапливістю. Водночас ті, хто адаптується, часто змінюють своє ставлення до життя і залишаються.

"Іспанія змінює тебе. Навчає жити повільніше, але щасливіше", — підсумувала вона.

