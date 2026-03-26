25-річна іспанка виборола право на евтаназію: що її до цього підштовхнуло (відео)

Ноелія Кастільо Рамос із Барселони 26 березня о 17:00 (18:00 за київським часом) добровільно піде з життя шляхом евтаназії. Її випадок — перший в Іспанії, пов'язаний із депресією.

У 2022 році вона зазнала нападу, а потім здійснила невдалу спробу самогубства. Пережиті страждання і постійні болі призвели до того, що Ноелія подала заяву на евтаназію, пише Hindustan Times.

Історія Кастільо Рамос стала вірусною і викликала жваві дискусії про психічне здоров'я та право на смерть. Дівчина навіть дала велике інтерв'ю телепрограмі Y Ahora Sonsoles, де пояснила свої мотиви для такого кроку.

Ноелія, яка проживає в будинку для літніх людей у Барселоні, сказала, що від самого початку дуже чітко висловила своє бажання померти:

"Ніхто з моєї родини не підтримує евтаназію. Але як же весь той біль, який я пережила за всі ці роки? Щастя батька, матері чи сестри не може бути важливішим за життя доньки".

Вона зізнавалася, що "завжди почувалася самотньою" і "бачила свій світ дуже похмурим", навіть до того, як попросила про евтаназію. Ноелія наголошувала, що не відчуває бажання "нічого робити", страждає від болю в спині та ногах і каже, що їй "дуже важко" спати.

Її мати, Йоланда "Йолі" Рамос, заявила іспанському телеканалу, що, хоча вона все ще сподівається, що дочка передумає, вона буде поруч із нею "до самого кінця".

Що привело Ноелію Кастільо Рамос до рішення добровільно піти з життя

У 2022 році Ноелія проживала в державному центрі для вразливих молодих людей у Барселоні. Там вона зазнала жорстокого нападу з боку банди.

Зі свого боку Sky News уточнює, що у 2022-му над нею поглумилися двічі: спочатку колишній хлопець, а вдруге — троє молодих людей. Дівчина назвала цю подію поворотним моментом у своєму житті.

Щоб впоратися з психологічними наслідками того, що сталося, Рамос спробувала покінчити життя самогубством, зістрибнувши з будівлі в жовтні того ж року на очах у свого батька. Вона зрештою вижила, але дістала важкі травми і залишилася паралізованою нижче пояса.

Останні чотири роки Ноелія жила, відчуваючи постійний біль і страждаючи від важкої депресії, яка дедалі більше посилювалася. У 2024 році вона офіційно подала заяву на допомогу в припиненні життя, і в липні того ж року спеціальна медична комісія одноголосно схвалила її прохання.

Спочатку Рамос мала піти на евтаназію в серпні 2024 року, проте процес зупинили після того, як її батько Херонімо Кастільйо подав юридичне заперечення, підтримане консервативною групою "Християнські адвокати".

Чоловік стверджував, що розлад особистості Ноелії завадив їй ухвалити зважене рішення, і що вона добре відреагувала на реабілітацію та кілька разів змінювала свою думку про самогубство. Він також заявив, що "держава зобов'язана захищати життя людей, особливо найбільш вразливих, як у випадку з молодою людиною з проблемами психічного здоров'я".

Незважаючи на всі старання батька, дівчина залишалася непохитною, а в березні 2025 року вона з'явилася до суду, де заявила, що хоче "закінчити життя з гідністю раз і назавжди".

Кілька нижчих судів уже підтримали її справу до того, як вона дійшла до вищої інстанції.

У лютому 2026 року Конституційний суд Іспанії, який є вищою судовою інстанцією країни, відхилив апеляцію її батька, ухваливши, що "порушення основних прав" не було, і підтвердивши, що Ноелія має право на евтаназію.

Дівчина сказала, що хоче "померти прекрасною", додавши, що одягне найкрасивішу сукню і нафарбується. На процедуру вона запросила сім'ю попрощатися, однак зізналася, що в момент смерті хоче бути сама у своїй спальні в будинку для літніх людей.

У неї з собою будуть чотири світлини: одна, де вона малює портрет своєї матері, одна з її цуценям з дитинства, ще одна — з першого дня в школі та четверта з дитинства, які, за її словами, відображають "щасливі" моменти її життя.

Ноелія проходила психіатричне лікування з 13 років, після того як її батьки розлучилися. У підсумку їй поставили діагнози "Обсесивно-компульсивний розлад" (ОКР) і "Межовий розлад особистості" (МРО).

Евтаназія в Іспанії: що відомо

У березні 2021 року Іспанія легалізувала як добровільну евтаназію, так і допомогу в припиненні життя, дозволяючи дорослим із серйозними та невиліковними захворюваннями, що завдають нестерпних страждань, обирати припинення свого життя, якщо вони можуть дати інформовану згоду.

Згідно з іспанським законодавством, добровільна евтаназія означає, що лікар робить смертельну ін'єкцію, а допомога у припиненні життя означає, що лікар надає смертельні препарати пацієнту для самостійного прийому.

Незважаючи на те, що більшість жителів Іспанії підтримують право на евтаназію, закон про евтаназію впродовж багатьох років стикався з сильною опозицією з боку консервативних партій і Католицької церкви, яка історично впливала на громадську думку з питань, що стосуються кінця життя.

Нагадаємо, що абсолютно здорову 29-річну дівчину з Нідерландів умертвили за допомогою евтаназії. Вона стояла в черзі до Центру експертизи евтаназії понад 2,5 роки.

Також повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт разом із дружиною померли внаслідок евтаназії.