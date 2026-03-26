25-летняя испанка выборола право на эвтаназию: что ее к этому подтолкнуло (видео)

Ноэлия Кастильо Рамос из Барселоны 26 марта в 17:00 (18:00 по киевскому времени) добровольно уйдет из жизни путем эвтаназии. Ее случай — первый в Испании, связанный с депрессией.

В 2022 году она подверглась нападению, а затем совершила неудачную попытку самоубийства. Пережитые страдания и постоянные боли привели к тому, что Ноэлия подала заявление на эвтаназию, пишет Hindustan Times.

История Кастильо Рамос стала вирусной и вызвала оживленные дискуссии о психическом здоровье и праве на смерть. Девушка даже дала большое интервью телепрограмме Y Ahora Sonsoles, где объяснила свои мотивы для такого шага.

Ноэлия, проживающая в доме престарелых в Барселоне, сказала, что с самого начала очень четко выразила свое желание умереть:

"Никто из моей семьи не поддерживает эвтаназию. Но как же вся та боль, которую я пережила за все эти годы? Счастье отца, матери или сестры не может быть важнее жизни дочери".

Она признавалась, что "всегда чувствовала себя одинокой" и "видела свой мир очень мрачным", даже до того, как попросила об эвтаназии. Ноэлия подчеркивала, что не чувствует желания "ничего делать", страдает от болей в спине и ногах и говорит, что ей "очень трудно" спать.

Ее мать, Йоланда "Йоли" Рамос, заявила испанскому телеканалу, что, хотя она все еще надеется, что дочь передумает, она будет рядом с ней "до самого конца".

Что привело Ноэлию Кастильо Рамос к решению добровольно уйти из жизни

В 2022 году Ноэлия проживала в государственном центре для уязвимых молодых людей в Барселоне. Там она подверглась жестокому нападению со стороны банды.

В свою очередь Sky News уточняет, что в 2022-м над ней надругались дважды: сначала бывший парень, а второй раз — трое молодых людей. Девушка назвала это событие поворотным моментом в своей жизни.

Чтобы справиться с психологическими последствиями случившегося, Рамос попыталась покончить жизнь самоубийством, спрыгнув со здания в октябре того же года на глазах у своего отца. Она в итоге выжила, но получила тяжелые травмы и осталась парализованной ниже пояса.

Последние четыре года Ноэлия жила, испытывая постоянную боль и страдая от тяжелой депрессии, которая все больше усугублялась. В 2024 году она официально подала заявление на помощь в прекращении жизни, и в июле того же года специальная медицинская комиссия единогласно одобрила ее просьбу.

Сначала Рамос должна была пойти на эвтаназию в августе 2024 года, однако процесс остановили после того, как ее отец Херонимо Кастильо подал юридическое возражение, поддержанное консервативной группой "Христианские адвокаты".

Мужчина утверждал, что расстройство личности Ноэлии помешало ей принять взвешенное решение, и что она хорошо отреагировала на реабилитацию и несколько раз меняла свое мнение о самоубийстве. Он также заявил, что "государство обязано защищать жизни людей, особенно наиболее уязвимых, как в случае с молодым человеком с проблемами психического здоровья".

Несмотря на все старания отца, девушка оставалась непреклонной, а в марте 2025 год она явилась в суд, где заявила, что хочет "закончить жизнь с достоинством раз и навсегда".

Несколько нижестоящих судов уже поддержали ее дело до того, как оно дошло до высшей инстанции.

В феврале 2026 года Конституционный суд Испании, являющийся высшей судебной инстанцией страны, отклонил апелляцию ее отца, постановив, что "нарушения основных прав" не было, и подтвердив, что Ноэлия имеет право на эвтаназию.

Девушка сказала, что хочет "умереть прекрасной", добавив, что наденет самое красивое платье и накрасится. На процедуру она пригласила семью попрощаться, однако призналась, что в момент смерти хочет быть одна в своей спальне в доме престарелых.

У нее с собой будут четыре фотографии: одна, где она рисует портрет своей матери, одна с ее щенком из детства, еще одна с первого дня в школе и четвертая из детства, которые, по ее словам, отражают "счастливые" моменты ее жизни.

Ноэлия проходила психиатрическое лечение с 13 лет, после того как ее родители расстались. В итоге ей были поставлены диагнозы "Обсессивно-компульсивное расстройство" (ОКР) и "Пограничное расстройство личности" (ПРЛ).

Эвтаназия в Испании : что известно

В марте 2021 года Испания легализовала как добровольную эвтаназию, так и помощь в прекращении жизни, позволяя взрослым с серьезными и неизлечимыми заболеваниями, причиняющими невыносимые страдания, выбирать прекращение своей жизни, если они могут дать информированное согласие.

Согласно испанскому законодательству, добровольная эвтаназия означает, что врач делает смертельную инъекцию, а помощь в прекращении жизни означает, что врач предоставляет смертельные препараты пациенту для самостоятельного приема.

Несмотря на то, что большинство жителей Испании поддерживают право на эвтаназию, закон об эвтаназии на протяжении многих лет сталкивался с сильной оппозицией со стороны консервативных партий и Католической церкви, которая исторически влияла на общественное мнение по вопросам, касающимся конца жизни.

