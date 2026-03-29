"Купила вже другу квартиру": українка здивована цінами на нерухомість в Іспанії

Українка, яку звуть Людмила, поділилась власним досвідом придбання нерухомості в Іспанії. Жінка розкрила приховані витрати, про які часто мовчать блогери у мережі.

Жінка, яка наразі живе та працює в Іспанії, детально розповіла про ціни та реальні витрати на переоформлення квартири. За її словами, навіть відносно недороге житло обійдеться у кругленьку суму через низку супутніх платежів: податків, оплати послуг нотаріуса, агентства з нерухомості, витяги з реєстрів. Більше про це, — у публікації Фокусу.

"Ми купили вже другу квартиру в Іспанії і одну навіть встигли продати. Тому розповідаю з власного досвіду", — зазначає українка в описі до відео у TikTok.

Її квартира з оголошення коштувала 115 тисяч євро.

Податок ITP — приблизно 10% (у Валенсії);

Нотаріус і реєстр — близько 1000-1500 євро;

Агентство, яке займалося продажем — 4000 євро.

Тобто реально квартира за 115 тисяч євро обійдеться в 127 тисяч.

У своєму блозі в Instagram українка розповіла, як склалась її доля. Після виїзду з України вона розлучилась з чоловіком й залишилась сама з трьома дітьми. Згодом познайомилась з іншим партнером, завагітніла від нього й почала життя з нуля.

"Мої дві доньки залишилися у Варшаві закінчувати університет, а син захотів жити у Німеччині. Вони не хочуть в Іспанію, мабуть, ми обрали не те місто спочатку. Життя в Польщі непросте: дуже піднялися ціни на оренду, багато напруги, іноді навіть булінг. Зараз повернулись до Іспанії. Продали одну квартиру, купили іншу і починаємо все заново", — додає українка.

