"Купила уже вторую квартиру": украинка удивлена ценами на недвижимость в Испании

Украинка, которую зовут Людмила, поделилась собственным опытом приобретения недвижимости в Испании. Женщина раскрыла скрытые расходы, о которых часто молчат блогеры в сети.

Женщина, которая сейчас живет и работает в Испании, подробно рассказала о ценах и реальных затратах на переоформление квартиры. По ее словам, даже относительно недорогое жилье обойдется в кругленькую сумму из-за ряда сопутствующих платежей: налогов, оплаты услуг нотариуса, агентства по недвижимости, выписки из реестров. Больше об этом, — в публикации Фокуса.

Квартира в Испании

"Мы купили уже вторую квартиру в Испании и одну даже успели продать. Поэтому рассказываю из собственного опыта", — отмечает украинка в описании к видео в TikTok.

Украинка удивлена ценами на недвижимость в Испании

Ее квартира из объявления стоила 115 тысяч евро.

Налог ITP — примерно 10% (в Валенсии);

Нотариус и реестр — около 1000-1500 евро;

Агентство, которое занималось продажей — 4000 евро.

Відео дня

То есть реально квартира за 115 тысяч евро обойдется в 127 тысяч.

В своем блоге в Instagram украинка рассказала, как сложилась ее судьба. После выезда из Украины она развелась с мужем и осталась одна с тремя детьми. Позже она познакомилась с другим партнером, забеременела от него и начала жизнь с нуля.

"Мои две дочери остались в Варшаве заканчивать университет, а сын захотел жить в Германии. Они не хотят в Испанию, видимо, мы выбрали не тот город изначально. Жизнь в Польше непростая: очень поднялись цены на аренду, много напряжения, иногда даже буллинг. Сейчас вернулись в Испанию. Продали одну квартиру, купили другую и начинаем все заново", — добавляет украинка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

