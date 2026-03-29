"Купила уже вторую квартиру": украинка удивлена ценами на недвижимость в Испании
Украинка, которую зовут Людмила, поделилась собственным опытом приобретения недвижимости в Испании. Женщина раскрыла скрытые расходы, о которых часто молчат блогеры в сети.
Женщина, которая сейчас живет и работает в Испании, подробно рассказала о ценах и реальных затратах на переоформление квартиры. По ее словам, даже относительно недорогое жилье обойдется в кругленькую сумму из-за ряда сопутствующих платежей: налогов, оплаты услуг нотариуса, агентства по недвижимости, выписки из реестров. Больше об этом, — в публикации Фокуса.
Квартира в Испании
"Мы купили уже вторую квартиру в Испании и одну даже успели продать. Поэтому рассказываю из собственного опыта", — отмечает украинка в описании к видео в TikTok.
Ее квартира из объявления стоила 115 тысяч евро.
- Налог ITP — примерно 10% (в Валенсии);
- Нотариус и реестр — около 1000-1500 евро;
- Агентство, которое занималось продажей — 4000 евро.
То есть реально квартира за 115 тысяч евро обойдется в 127 тысяч.
В своем блоге в Instagram украинка рассказала, как сложилась ее судьба. После выезда из Украины она развелась с мужем и осталась одна с тремя детьми. Позже она познакомилась с другим партнером, забеременела от него и начала жизнь с нуля.
"Мои две дочери остались в Варшаве заканчивать университет, а сын захотел жить в Германии. Они не хотят в Испанию, видимо, мы выбрали не тот город изначально. Жизнь в Польше непростая: очень поднялись цены на аренду, много напряжения, иногда даже буллинг. Сейчас вернулись в Испанию. Продали одну квартиру, купили другую и начинаем все заново", — добавляет украинка.
Больше интересных историй
