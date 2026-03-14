"Даром бы отдала": украинка купила за $5 тысяч дом в селе на Днепропетровщине (фото)

Учительница математики, которую зовут Эльмира, решилась приобрести старый дом в селе и начать там новую жизнь. Ее семья самостоятельно делает ремонт и делится с подписчиками ценными советами.

Эльмира вместе с мужем и дочерью показывают путь трансформации заброшенного помещения в дом, где хочется жить. Они делают бюджетный ремонт своими руками, занимаются обустройством двора и огорода, проживая жизнь среди чистого воздуха и природы. Больше об их истории, — читайте в публикации Фокуса.

Дом в селе за $5 тысяч

"В прошлом я учитель математики, но много работала онлайн дома и жила в большом городе. Начала мечтать о жизни в селе — и вот 7 ноября 2025 года приобрела дом в селе", — делится Эльмира, которая запустила собственный YouTube-канал и зарабатывает на этом.

По словам украинки, во дворе было очень много мусора, бутылок и разного хлама. Сараи разваливались, а "запах коз чувствовался еще до того, как их увидишь".

На территории стоял старый деревянный туалет, который "держался на честном слове", старый холодильник, рядом с ним — металлолом, кирпич, разбитый шифер. Это все пришлось разбирать и выбрасывать.

Дом внутри

Далее женщина показала дом внутри, где также не убрано: много вещей предыдущих владельцев, мусор и старая мебель, которую нужно разбирать и выносить.

"Такое впечатление, что здесь никого не убирали. Воняет так, будто там жили козы. Домик маленький всего 23 квадрата, но неподребу вынесли, как будто из трех квартир. Во время уборки находила монеты, иконы, даже новую рубашку, которой 20 лет", — делится хозяйка.

Женщина купила дом в селе на Днепропетровщине

В комментариях начали писать, что это слишком большая цена, как для такого скромного помещения: "Что-то дороговато", "О боже, как дорого, она такая маленькая", "Смотря, в каком городе куплена", "У нас, в селах Винницкой области, ряды пустых домов стоят. Я свою даром бы отдала, после тети досталась", "Дом хороший, но, как говорят, без удобств", "За 5 тысяч долларов такой маленький домик, — это, наверное, под Киевом купили или в Ужгороде".

На последний комментарий автор ответила: "Днепропетровская область".

Эльмира делает ремонт своими руками

