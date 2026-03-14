"Даром би віддала": українка купила за $5 тисяч будинок в селі на Дніпропетровщині (фото)

Вчителька математики, яку звуть Ельміра, наважилась придбати старий будинок в селі й розпочати там нове життя. Її родина самотужки робить ремонт й ділиться з підписниками цінними порадами.

Ельміра разом з чоловіком та донечкою показують шлях трансформації занедбаного помешкання у дім, в якому хочеться жити. Вони роблять бюджетний ремонт своїми руками, займаються облаштування подвір’я та городу, проживаючи життя серед чистого повітря та природи. Більше про їхню історію, — читайте у публікації Фокусу.

Хата в селі за $5 тисяч

"У минулому я вчитель математики, але багато працювала онлайн вдома та жила у великому місті. Почала мріяти про життя в селі — і от 7 листопада 2025 року придбала хату в селі", — ділиться Ельміра, яка запустила власний YouTube-канал й заробляє на цьому.

За словами українки, на подвір’ї було дуже багато сміття, пляшок та різного непотребу. Сараї розвалювалися, а "запах кіз відчувався ще до того, як їх побачиш".

На території стояв старий дерев’яний туалет, який "тримався на чесному слові", старий холодильник, поруч з ним — металобрухт, цегла, розбитий шифер. Це все довелося розбирати та викидати.

Будинок всередині

Далі жінка показала будинок всередині, де також не прибрано: багато речей попередніх власників, сміття та старі меблі, які потрібно розбирати та виносити.

"Таке враження, що тут нікого не прибирали. Смердить так, ніби там жили кози. Хатка маленька всього 23 квадрати, але неподребу винесли, наче з трьох квартир. Під час прибирання знаходила монети, ікони, навіть нову сорочку, якій 20 років", — ділиться господиня.

Жінка купила хату в селі на Дніпропетровщині

У коментарях почали писати, що це надто велика ціна, як для такого скромного помешкання: "Щось задорого", "О боже, як дорого, вона така маленька", "Дивлячись, в якому місті куплена", "У нас, в селах на Вінниччині, ряди пустих хат стоять. Я свою даром би віддала, після тітки дісталась", "Хата добра, але, як кажуть, без зручностей", "За 5 тисяч доларів таку маленьку хатинку, — це, майбуть, під Києвом купили або в Ужгороді".

На останній коментар авторка відповіла: "Дніпропетровська область".

Ельміра робить ремонт власноруч

