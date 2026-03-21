"Жемчужина в раю": женщина показала дом в Италии за 9 тысяч евро (фото)

Эмигрантка, которая сейчас живет и работает в Италии, провела экскурсию уютным помещением в сельской местности. Цена минимальная, но дом требует капитального ремонта и реставрации.

Автор видео делала запись еще весной прошлого года, демонстрируя все преимущества уютного домика. Вокруг можно увидеть прекрасные пейзажи: поля, холмы, кусты и деревья. Почему владелец недвижимости выставил такую низкую стоимость, — читайте далее в материале Фокуса.

Дом в Италии

"Дом в Италии за 9000 евро? Да, в Италии можно купить дом! Но... Даже если сам дом стоит 9000, расходы на отделку могут выйти 15 000 и более. Итого — ни один дом-мечта не обойдется дешевле 25 000 евро. Поэтому... мечтайте, но считайте. Честно скажите себе: зачем вам это?" — отмечает в описании женщина, добавив, что там нет централизованного отопления.

Она попросила зрителей, заинтересованных в приобретении недвижимости, не писать с вопросами об условиях и деталях: "Я его не продаю — это пример".

По ее словам, такая опция может подойти людям, которые работают удаленно и хотят: жить творчеством, самостоятельно придумывать проект реставрации и реализовать его собственными силами, находить винтажные безделушки на рынках и тому подобное.

Состояние критическое

"Скорее всего, это даже не про рациональную покупку. Это об иррациональном желании. У каждого из нас была мечта — иметь свой домик в Италии. Нам, возможно, он и не нужен. Но... мы просто мечтали об этом, и это наша сильная, узнаваемая и близкая фантазия. И если вам это так важно — закройте этот гештальт", — отмечает эмигрантка.

На первом этаже дома

Судя по видео, дом находится в критическом состоянии. На первом этаже расположена гостиная, совмещенная со столовой и кухней. На втором — спальня с гардеробной и балконом. В квартире необходимо менять все коммуникации, в частности проверять электрическую проводку, канализацию, ремонтировать перекрытия, крышу, пол, лестницу. К тому же санузел расположен на улице — вблизи основного входа. Из "плюсов" — есть большой камин, а некоторую мебель можно реставрировать.

Что пишут люди?

В комментариях многие зрители были в восторге, называя этот дом "жемчужиной в раю", другие оставили довольно критические отзывы. Мол, состояние дома желает лучшего.

На втором этаже дома

"Предполагаю, что дешевле построить новый, чем доводить этот до ума", "Нужно еще 50 тысяч вложить в ремонт", "Слишком мал для комфортной жизни, и вот эта трещина, простирающаяся через весь первый этаж, как бы намекает", "Склеп", "Сон с мигренью", — пишут они под видео, собравшим более 62 тысяч лайков.

Напомним, ранее Фокус писал:

Учительница математики, которую зовут Эльмира, решилась приобрести старый дом в селе и начать там новую жизнь. Ее семья самостоятельно делает ремонт и делится с подписчиками ценными советами.

Назарий, который называет себя амбассадором Гуцульского края, нашел высоко в горах усадьбу 90-летней бабушки Марии Гирковой, которая живет в приселке Перениз, что неподалеку от Яремче.

Алина с Днепропетровщины купила сельский дом недалеко от Кривого Рога и провела экскурсию, показав как преимущества, так и недостатки своего дома.