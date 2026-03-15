В горах нашли дом, где живет 90-летняя бабушка: что она рассказывает (фото)

Назарий, который называет себя амбассадором Гуцульского края, нашел высоко в горах усадьбу 90-летней бабушки Марии Гирковой, она живет в поселке Перениз, что вблизи Яремче.

Молодой человек наведался к бабушке, которая живет одна в доме без электричества и других благ цивилизации. Пенсионерка очень медленно двигается и едва обслуживает себя. Как она выживает без посторонней помощи в это сложное время, — узнавайте далее в материале Фокуса.

90-летняя бабушка Мария Гиркова Фото: TikTok

Дом в горах

"Я тут гулял, мне сказали, что вы тут сами живете в горах. У вас нет света. Шел, думаю, занесу вам каких-то продуктов", — говорит парень, когда хозяйка открывает дверь.

Бабушка живет именно в горах

Назарий положил на стол пакет с продуктами: крупы, макароны, хлеб и масло.

"Это же тебе стоит, дитя милое. За дурноту не дают. Заплатить тебе?" — спрашивает старушка, рассматривая пакет. Автор ответил, что не нужно — он просто решил помочь.

Бабушка живет без света

Жилье у долгожительницы небольшое и очень скромное: печь, кровать, самодельные ковры на стенах, стол с посудой, а также фотографии на память о молодых годах. На фотографиях женщина еще молодой позирует в свадебном платье рядом с женихом, а также в вышитой рубашке и платке.

Фотографии в усадьбе Марии Гирковой Фото: TikTok

Бабушке рассказала, что живет без телефона и телевизора. Вечером курит керосиновую лампу и почти никуда не выходит, потому что трудно двигаться, тем более по горной местности.

Что пишут люди?

Люди в комментариях утверждают, что Мария занималась пошивом вышиванок — ее работы якобы выставляли за рубежом.

"Если я не ошибаюсь, Мария вышила очень много вышиванок! Видела ее работы за рубежом", — пишет одна из зрительниц.

Другая добавляет: "Какая красивая бабушка, какое светлое лицо, обидно, что о таких не заботится государство".

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

"Многая лета, Назарчик, ты золотой ребенок", "Пусть Господь тебе помогает, дарит тебе добрую судьбу и счастье в семье, возвращение папы с войны. Береги себя", — пожелали молодому человеку благодарные зрители.

Больше похожих историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка, которая до большой войны жила в центре Харькова и нанимала работников, чтобы справиться с домашними делами, переехала в село. Женщина начала осваиваться и даже открыла собственное дело.

Алина с Днепропетровщины купила сельский дом недалеко от Кривого Рога и провела экскурсию, показав как преимущества, так и недостатки своего дома.

А вот Екатерина из Ивано-Франковской области приобрела небольшой дом в селе Химчин Рожнивской громады. На первый взгляд, жилье вполне пригодно для проживания, но есть серьезная проблема — добраться до него почти невозможно, ведь подъездной дороги нет.