У горах знайшли будинок, де живе 90-річна бабуся: що вона розповідає (фото)
Назарій, який називає себе амбасадором Гуцульського краю, знайшов високо у горах садибу 90-річної бабусі Марії Гіркової, яка живе у присілку Переніз, що поблизу Яремче.
Молодий чоловік навідався до бабусі, яка живе сама в будинку без електрики та інших благ цивілізації. Пенсіонерка дуже повільно рухається та ледь дає собі раду. Як вона виживає без сторонньої допомоги у цей складний час, — дізнавайтесь далі у матеріалі Фокусу.
Будинок у горах
"Я тут гуляв, мені сказали, що ви тут сама живете в горах. У вас немає світла. Йшов, думаю, занесу вам якихось продуктів", — каже хлопець, коли господиня відчиняє двері.
Назарій поклав на стіл пакета з продуктами: крупи, макарони, хліб та масло.
"Це ж тобі коштує, дитино мила. За дурно не дають. Заплатити тобі?" — питає старенька, розглядаючи пакунок. Автор відповів, що не потрібно — він просто вирішив допомогти.
Бабуся живе без світла
Житло у довгожительки невеличке та дуже скромне: піч, ліжко, саморобні килими на стінах, стіл з посудом, а також фотографії на згадку про молоді роки. На світлинах жінка ще молодою позує у весільній сукні поруч з нареченим, а також у вишитій сорочці та хустинці.
Бабусі розповіла, що живе без телефона та телевізора. Ввечері палить гасову лампу та майже нікуди не виходить, бо важко рухатися, тим більше гірською місцевістю.
Що пишуть люди?
Люди у коментарях стверджують, що Марія займалася пошиттям вишиванок — її роботи начебто виставляли за кордоном.
- "Якщо я не помиляюсь, пані Марія вишила дуже багато вишиванок! Бачила її роботи за кордоном", — пише одна з глядачок.
- Інша додає: "Яка красива бабуся, яке світле обличчя, прикро, що про таких не піклується держава".
- "Многая літа, Назарчику, ти золота дитина", "Хай Господь тобі допомагає, дарує тобі добру долю та щастя у родині, повернення татка з війни. Бережи себе", — побажали молодому чоловікові вдячні глядачі.
