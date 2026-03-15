У горах знайшли будинок, де живе 90-річна бабуся: що вона розповідає (фото)

Назарій, який називає себе амбасадором Гуцульського краю, знайшов високо у горах садибу 90-річної бабусі Марії Гіркової, яка живе у присілку Переніз, що поблизу Яремче.

Молодий чоловік навідався до бабусі, яка живе сама в будинку без електрики та інших благ цивілізації. Пенсіонерка дуже повільно рухається та ледь дає собі раду. Як вона виживає без сторонньої допомоги у цей складний час, — дізнавайтесь далі у матеріалі Фокусу.

90-річна бабуся Марія Гіркова

"Я тут гуляв, мені сказали, що ви тут сама живете в горах. У вас немає світла. Йшов, думаю, занесу вам якихось продуктів", — каже хлопець, коли господиня відчиняє двері.

Назарій поклав на стіл пакета з продуктами: крупи, макарони, хліб та масло.

"Це ж тобі коштує, дитино мила. За дурно не дають. Заплатити тобі?" — питає старенька, розглядаючи пакунок. Автор відповів, що не потрібно — він просто вирішив допомогти.

Житло у довгожительки невеличке та дуже скромне: піч, ліжко, саморобні килими на стінах, стіл з посудом, а також фотографії на згадку про молоді роки. На світлинах жінка ще молодою позує у весільній сукні поруч з нареченим, а також у вишитій сорочці та хустинці.

Бабусі розповіла, що живе без телефона та телевізора. Ввечері палить гасову лампу та майже нікуди не виходить, бо важко рухатися, тим більше гірською місцевістю.

Люди у коментарях стверджують, що Марія займалася пошиттям вишиванок — її роботи начебто виставляли за кордоном.

"Якщо я не помиляюсь, пані Марія вишила дуже багато вишиванок! Бачила її роботи за кордоном", — пише одна з глядачок.

Інша додає: "Яка красива бабуся, яке світле обличчя, прикро, що про таких не піклується держава".

"Многая літа, Назарчику, ти золота дитина", "Хай Господь тобі допомагає, дарує тобі добру долю та щастя у родині, повернення татка з війни. Бережи себе", — побажали молодому чоловікові вдячні глядачі.

