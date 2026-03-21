"Перлина у раю": жінка показала будинок в Італії за 9 тисяч євро (фото)

Емігрантка, яка наразі живе та працює в Італії, провела екскурсію затишним помешканням в сільській місцевості. Ціна мінімальна, але будинок потребує капітального ремонту та реставрації.

Авторка відео робила запис ще навесні минулого року, демонструючи всі переваги затишного будиночка. Довкола можна побачити чудові пейзажі: поля, пагорби, кущі та дерева. Чому власник нерухомості виставив таку низьку вартість, — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Будинок в Італії

"Будинок в Італії за 9000 євро? Так, в Італії можна купити будинок! Але… Навіть якщо сам будинок коштує 9000, витрати на оздоблення можуть вийти 15 000 і більше. Разом — жоден будинок-мрія не обійдеться дешевше 25 000 євро. Тож… мрійте, але рахуйте. Чесно скажіть собі: навіщо вам це?" — зазначає в описі жінка, додавши, що там немає централізованого опалення.

Відео дня

Вона попросила глядачів, зацікавлених у придбанні нерухомості, не писати з питаннями щодо умов та деталей: "Я його не продаю — це приклад".

За її словами, така опція може підійти людям, які працюють віддалено і хочуть: жити творчістю, самостійно придумувати проєкт реставрації та реалізувати його власними силами, знаходити вінтажні дрібнички на ринках тощо.

Стан критичний

"Швидше за все, це навіть не про раціональну покупку. Це про ірраціональне бажання. У кожного з нас була мрія — мати свій будиночок в Італії. Нам, можливо, він і не потрібен. Але… ми просто мріяли про це, і це наша сильна, впізнавана та близька фантазія. І якщо вам це так важливо — закрийте цей гештальт", — зазначає емігрантка.

На першому поверсі будинку Фото: Instagram

Судячи з відео, будинок перебуває у критичному стані. На першому поверсі розташована вітальня, поєднана зі столовою та кухнею. На другому — спальня з гардеробною та балконом. У помешканні необхідно змінювати всі комунікації, зокрема перевіряти електричну проводку, каналізацію, ремонтувати перекриття, дах, підлогу, сходи. До того ж санвузол розміщений на вулиці – поблизу основного входу. З "плюсів" — є великий камін, а деякі меблі можна реставрувати.

Що пишуть люди?

У коментарях багато глядачів були в захваті, називаючи цей будинок "перлиною у раю", інші залишили досить критичні відгуки. Мовляв, стан будинку бажає кращого.

На другому поверсі будинку Фото: Instagram

"Припускаю, що дешевше побудувати новий, ніж доводити цей до ладу", "Потрібно ще 50 тисяч вкласти у ремонт", "Занадто малий для комфортного життя, і ось ця тріщина, що простягається через весь перший поверх, ніби натякає", "Склеп", "Сон із мігренню", — пишуть вони під відео, що зібрало понад 62 тисячі вподобайок.

