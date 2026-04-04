Украинка рассказала, почему многие бегут из Испании: "Реальность другая"

Украинка Наталья поделилась опытом жизни в Испании, который оказался далеким от популярных представлений о "рае у моря". В своем видео она объяснила, почему часть мигрантов в конце концов решает покинуть страну.

Зарегистрированная в Instagram пин ником @nata_lia_mia рассказала, что главным вызовом становится дорогое жилье: даже небольшие квартиры стоят от 700-1000 евро, а найти вариант непросто из-за требований владельцев. В то же время уровень зарплат часто не соответствует расходам — в среднем около 1500 евро, которых едва хватает на аренду, коммунальные услуги и еду. Подробнее о жизни в Испании — в материале Фокуса.

Наталья также обращает внимание на языковой барьер, ведь без знания испанского трудно найти работу и решать ежедневные вопросы. Отдельным испытанием она называет бюрократию: записи, очереди и ошибки в документах могут затянуть процессы на месяцы.

Медицинская система, по ее словам, работает, но доступ к ней требует документов и времени, а к специалистам иногда приходится ждать неделями. Дополнительным фактором становится социальная изоляция — новоприбывшим непросто найти друзей и почувствовать себя "своими".

Не всем подходит и местный ритм жизни с сиестой, поздними вечерами и общей неторопливостью. В то же время те, кто адаптируется, часто меняют свое отношение к жизни и остаются.

"Испания меняет тебя. Учит жить медленнее, но счастливее", — подытожила она.

