Переселенка купила трехэтажный дом в Испании за 13 тысяч евро (фото)

Ирина Лаврентьева перебралась в солнечную Испанию, где приобрела дом по очень приятной цене. Своим опытом женщина делится в социальных сетях, рассказывая обо всех изменениях.

Ирина приобрела дом в городке Villar del Arsopispo — это в 50 км от Валенсии. Там три этажа: на каждом отдельная спальня, а на первом — кухня и ванная. Жилье в запущенном состоянии, но в перспективе может стать идеальным местом для всей семьи. Больше об этой истории, — читайте в материале Фокуса.

Кроме стоимости самого дома — 13 тысяч евро, женщина была вынуждена оплатить нотариальные услуги — 1360 евро, а также 10% налога на приобретение недвижимости — это еще 1300 евро. Затем она узнала о еще одной платежке: 450 евро, чтобы подключить электроэнергию.

Украинка живет в Испании

"Камин с испанской плиткой мы, конечно же, оставим. Это настоящий антиквариат, а вот мебель мы, скорее всего, выбросим или продадим, если повезет", — рассказывает Ирина, которая уехала с мужем из Украины, когда началась война.

Дом в Испании

В городке живет 3800 жителей, там все есть: супермаркеты, овощные магазины, китайский ресторан, школа и детский сад, бассейн, школа экстремального спорта, базар, поликлиника. Также доступно немало туристических мест поблизости, в частности горы и леса.

Ирина Лаврентьева живет в Испании Фото: Instagram

"В городе очень много старинных зданий. Также есть неплохой, как по мне, базарчик. Там можно купить как овощи, сладости, так и в испанском молодежном стиле... Постепенно начинаю влюбляться в этот маленький городок с населением 3800 жителей, который стоит посреди гор", — делится переселенка.

Реакция зрителей

Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное.

"Самое главное, что вы довольны и вам нравится!";

"Классное видео получилось. Очень рада за вас... Везде можно адаптироваться... Я живу в деревне, где население не достигает 1000 жителей, в 11 км есть большая больница, в 90 км города Севилья и Уэльва (в разных направлениях) и это хорошо. То, что я хотела. На работу все передвигаются личным транспортом. Праздники часто, бары, школа, все есть";

Комментарии зрителей Фото: Instagram

"Идеально, поздравляю! Я бы тоже хотела жить в таком тихом раю. Когда не привязан к школам, работе и т.д. и есть автомобиль";

"Я жила одно лето в маленьком городке в горах, правда, в районе Малаги. Есть преимущества. Цены на недвижимость удивительные. Мне для постоянного проживания не подошло, но мне понравился опыт жизни там".

