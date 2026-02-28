Дома продают за 10 тыс. грн: украинец показал красивое село, где почти никто не живет (фото)

Денис, который занимается строительством, показал заброшенное село, где прошло его детство. Там фактически не осталось жителей, а дома — гниют и разрушаются.

Денис наведался на малую родину, чтобы показать, что происходит сегодня в сельской местности недалеко от столицы. Он прошелся по двору вокруг дома и поделился воспоминаниями из детства. Больше об этом, — читайте в материале Фокуса.

Денис показал дом своего дедушки и бабушки Фото: TikTok

"Здесь я прожил до 15 лет. На сегодняшний день уже никого нет. Бабушки и дедушки все поумирали, родители живут рядом в Киевской области, а это все осталось. Знаете — приятные ощущения. Здесь мое детство прошло. Вы себе не представляете, как здесь кипела жизнь. Общая территория здесь более двух гектаров. Возможно, даже больше", — рассказывает он.

Дома никому не нужны

Мужчина говорит, что когда-то его предки отдали много сил, времени и денег, чтобы построить дом и хозяйственные постройки, а сейчас это все стоит никому не нужным и расточается.

"В этой местности дома с огромными земельными участками стоят по 10 тысяч гривен. Никто сюда не приезжает. Вот так оно все и приходит в упадок, к сожалению. Село вымирает, там сейчас живет не более 200 человек", — отметил он.

Дискуссия в комментариях

В комментариях зрители начали обмениваться мнениями, почему сложилась такая ситуация.

"Да, в центре Украины куча заброшенных сел, где жилье ничего не стоит. Мои родители с Кировоградщины. Село было очень активное, маленькой любила приезжать очень... Как стало совсем вымирать, то я и не ездила, чтобы лишний раз не расстраиваться. Один бабушкин дом давно продали, другой бросили, потому что переоформить дороже, чем то, что за него получить можно было. Может, какие-то родственники что сажают там, не знаю. Очень жаль нашей земли... Все законодательство сделано в пользу крупных холдингов, которые арендуют земли тех сел за копейки и зарабатывают себе. За рубежом малых фермеров еще и государство поддерживает, кредиты на выгодных условиях выдает, а в Украине все сделано, чтобы их не было", — поделилась собственной историей одна пользовательница.

Двор вокруг дома Фото: TikTok

"В моем окружении наоборот — все, кто может, уезжает содержание, продает квартиры и покупает в селе. В села, из которых уехали родители, возвращаются внуки. Родители ухаживали усадьбы, огороды пока живы были", — пишет другая участница обсуждения.

"Село — не для ленивых и немощных, нужно любить его и много работать", — добавил другой юзер.

