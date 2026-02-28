Будинки продають за 10 тис. грн: українець показав гарне село, де майже ніхто не живе (фото)

Денис, який займається будівництвом, показав покинуте село, де минуло його дитинство. Там фактично не залишилося мешканців, а будинки — гниють та руйнуються.

Денис навідався на малу батьківщину, щоб показати, що відбувається сьогодні в сільській місцевості. Він пройшовся подвір’ям довкола будинку та поділився спогадами з дитинства. Більше про це, — читайте у матеріалі Фокусу.

Денис показав будинок свого дідуся і бабусі Фото: TikTok

"Тут я прожив до 15 років. На сьогоднішній день вже нікого немає. Бабусі та дідусі всі повмирали, батьки живуть поруч в Київській області, а це все залишилося. Знаєте — приємні відчуття. Тут моє дитинство минуло. Ви собі не уявляєте, як тут кипіло життя. Загальна територія тут понад два гектари. Можливо, навіть більше", — розповідає він.

Будинки нікому не потрібні

Чоловік каже, що колись його предки віддали багато сил, часу і грошей, щоб побудувати будинок і господарські споруди, а зараз це все стоїть нікому не потрібним і марнується.

"У цій місцевості будинки з величезними земельними ділянками коштують по 10 тисяч гривень. Ніхто сюди не приїздить. Ось так воно все і занепадає, на жаль. Село вимирає, там зараз живе не більше 200 людей", — зазначив він.

Дискусія у коментарях

У коментарях глядачі почали обмінюватися думками, чому склалась така ситуація.

"Так, в центрі України купа покинутих сіл, де житло нічого не коштує. Мої батьки з Кіровоградщини. Село було дуже активне, малою любила приїздити дуже… Як стало геть вимирати, то я й не їздила, аби лишній раз не засмучуватися. Одну бабусину хату давно продали, іншу покинули, бо переоформити дорожче, ніж те, що за неї отримати можна було. Може, якісь родичі що садять там, не знаю. Дуже шкода нашої землі… Усе законодавство зроблене на користь великих холдингів, що орендують землі тих сіл за копійки та заробляють собі. Закордоном малих фермерів ще й держава підтримує, кредити на вигідних умовах видає, а в Україні все зроблено, аби їх не було", — поділилась власною історією одна користувачка.

Двір довкола будинку Фото: TikTok

"У моєму оточенні навпаки — всі, хто може, їде зміст, продає квартири і купує в селі. Села, з яких виїхали батьки, повертаються онуки. Батьки доглядали садиби, городи поки живі були", — пише інша учасниця обговорення.

"Село — не для ледачих і немічних, потрібно любити його і багато працювати", — додав інший юзер.

