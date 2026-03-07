Переселенка купила триповерховий будинок в Іспанії за 13 тисяч євро (фото)

Ірина Лаврентьєва перебралася до сонячної Іспанії, де придбала будинок за дуже приємною ціною. Своїм досвідом жінка ділиться в соціальних мережах, розповідаючи про всі зміни.

Ірина придбала будинок у містечку Villar del Arsopispo — це за 50 км від Валенсії. Там три поверхи: на кожному окрема спальня, а на першому — кухня та ванна. Житло в занедбаному стані, але у перспективі може стати ідеальної місциною для всієї родини. Більше про цю історію, — читайте у матеріалі Фокусу.

Окрім вартості самого будинку — 13 тисяч євро, жінка була змушена оплатити нотаріальні послуги — 1360 євро, а також 10% податку на придбання нерухомості — це ще 1300 євро. Потім вона дізналась про ще одну платіжку: 450 євро, щоб підключити електроенергію.

Українка живе в Іспанії

"Камін з іспанською плиткою ми, звісно ж, залишимо. Це справжній антикваріат, а от меблі ми, швидше за все, викинемо або продамо, якщо пощастить", — розповідає Ірина, яка виїхала з чоловіком з України, коли почалась війна.

Відео дня

Будинок в Іспанії

У містечку живе 3800 жителів, там все є: супермаркети, овочеві магазини, китайський ресторан, школа і дитячий садок, басейн, школа екстремального спорту, базар, поліклініка. Також доступно чимало туристичних місць поблизу, зокрема гори і ліси.

Ірина Лаврентьєва живе в Іспанії Фото: Instagram

"У місті дуже багато старовинних будівель. Також є непоганий, як на мене, базарчик. Там можна купити як овочі, солодощі, так і в іспанському молодіжному стилі… Поступово починаю закохуватися в це маленьке містечко з населенням 3800 жителів, який стоїть посеред гір", — ділиться переселенка.

Реакція глядачів

Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене.

"Найголовніше, що ви задоволені і вам подобається!";

"Класне відео вийшло. Дуже рада за вас… Скрізь можна адаптуватися… Я живу в селі, де населення не досягає 1000 жителів, за 11 км є велика лікарня, за 90 км міста Севілья і Уельва (в різних напрямках) і це добре. Те, що я хотіла. На роботу всі пересуваються особистим транспортом. Свята часто, бари, школа, все є";

Коментарі глядачів Фото: Instagram

"Ідеально, вітаю! Я б теж хотіла жити в такому тихому раю. Коли не прив'язаний до шкіл, роботи тощо і є автомобіль";

"Я жила одне літо в маленькому містечку в горах, правда, в районі Малаги. Є переваги. Ціни на нерухомість дивовижні. Мені для постійного проживання не підійшло, але мені сподобався досвід життя там".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Жінка похизувалась вигідною покупкою нерухомості у Португалії. Будинок, зведений 75 років тому, був у занедбаному стані — довелося знову підключати воду та електрику, але тепер він повністю готовий.

Наташа, яка з чоловіком та трьома дітьми емігрувала у Францію, придбала будинок 16 століття та вдихає у нього нове життя.

Денис, який займається будівництвом, показав покинуте село, де минуло його дитинство. Там фактично не залишилося мешканців, а будинки — гниють та руйнуються.