Известная украинская актриса после выезда с мужем за границу сделала громкое заявление

27-летняя украинская киноактриса и ведущая Мила Сивацкая впервые станет мамой. Недавно она с мужем перебралась жить в Испанию.

Новость о предстоящем пополнении 27-летняя звезда сериала "Казаки. Абсолютно лживая история" объявила в Instagram (mila_sivatskaya). Зрители могут знать ее также благодаря ролям в российских и украинских лентах, в частности "Хороший парень", "Гранд" и "Последний богатырь".

Мила Сивацкая беременна

Актриса опубликовала ряд фото с заметно округлившимся животиком, показав, как она позирует в новом статусе на фоне живописных пейзажей, вероятно, в Испании. Для съемки звезда экрана выбрала нежные образы. Впрочем, подробностей о поле первенца и сроке беременности она не раскрывает.

"Поэтому начинается новая глава", — написала Мила.

Відео дня

Мила Сивацкая впервые беременна Фото: Instagram

Мила Сивацкая ждет рождения первенца Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях актрису начали активно поздравлять фанаты и звездные друзья:

"Ну как же тебе идет этот прекрасный период! Даже когда ты постоянно забываешь, что хотела рассказать".

"Нет ничего красивее, чем беременная женщина".

"Тебе так идет".

"Какая хорошая новость".

Мила Сивацкая выехала из Украины

Отметим, что актриса ожидает ребенка вместе с мужем Сергеем. Они сообщили о бракосочетании в 2024 году. Впоследствии пара во время войны выехала из Киева в Барселону. Актриса подчеркивала, что ее муж пересек границу по закону.

"Мы переехали вместе, имели такую возможность с самого начала, поэтому предупреждаю все вопросы — все официально через границу", — отмечала Сивацкая.

