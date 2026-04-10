Известная украинская актриса после выезда с мужем за границу сделала громкое заявление
27-летняя украинская киноактриса и ведущая Мила Сивацкая впервые станет мамой. Недавно она с мужем перебралась жить в Испанию.
Новость о предстоящем пополнении 27-летняя звезда сериала "Казаки. Абсолютно лживая история" объявила в Instagram (mila_sivatskaya). Зрители могут знать ее также благодаря ролям в российских и украинских лентах, в частности "Хороший парень", "Гранд" и "Последний богатырь".
Мила Сивацкая беременна
Актриса опубликовала ряд фото с заметно округлившимся животиком, показав, как она позирует в новом статусе на фоне живописных пейзажей, вероятно, в Испании. Для съемки звезда экрана выбрала нежные образы. Впрочем, подробностей о поле первенца и сроке беременности она не раскрывает.
"Поэтому начинается новая глава", — написала Мила.
Реакция сети
В комментариях актрису начали активно поздравлять фанаты и звездные друзья:
- "Ну как же тебе идет этот прекрасный период! Даже когда ты постоянно забываешь, что хотела рассказать".
- "Нет ничего красивее, чем беременная женщина".
- "Тебе так идет".
- "Какая хорошая новость".
Мила Сивацкая выехала из Украины
Отметим, что актриса ожидает ребенка вместе с мужем Сергеем. Они сообщили о бракосочетании в 2024 году. Впоследствии пара во время войны выехала из Киева в Барселону. Актриса подчеркивала, что ее муж пересек границу по закону.
"Мы переехали вместе, имели такую возможность с самого начала, поэтому предупреждаю все вопросы — все официально через границу", — отмечала Сивацкая.
