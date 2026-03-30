Маремуха раскрыла причины развода с мужем-французом: "Сижу беременная плачу"

Украинская актриса, модель и блогерша Виктория Маремуха впервые рассказала о причинах развода после 5 лет брака и 10 лет отношений с мужем-французом Луи.

В интервью Алине Доротюк звезда сериала "Киев днем и ночью" поделилась личным после начала нового этапа жизни.

Маремуха о причинах развода

"Мы развелись. Постановление суда пришло на 14 февраля, на День влюбленных. Вот такой прикол от вселенной", — сказала со смехом Виктория.

На что Алина Доротюк спросила, что же стало конечной точкой.

"У нас были разговоры о разводе. Мы пытались вместе ходить в терапию", — начала Маремуха.

Впрочем, однажды во время рождественских праздников Луи в очередной раз прямо спросил, стоит ли им расстаться, и Маремуха в тот раз согласилась.

По словам актрисы, их любовь приняла другую форму.

"Мы это приняли друг для друга. Лично я. Мы два человека, которые создали целую вселенную — нашего Лукуську. Мы очень его любим. И он любит, когда мы вместе. Поэтому важно сохранить нормальные адекватные отношения. Мы договорились обо всем спокойно", — заверила Виктория.

Более того, модель говорит, что их отношения стали еще лучше, чем до этого.

Виктория Маремуха с мужем Луи Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Уже есть новая симпатия

"Я для себя уже приняла решение, что точно все. Я не люблю его как мужа. Я люблю его как отца своего ребенка. Я его очень уважаю за все, что он делает для нас. Он очень умный, он очень классный", — призналась звезда.

По словам актрисы, у нее уже есть симпатия к одному мужчине, но она не готова еще открывать свое сердце.

"Потому что я боюсь боли. Потому что я в нем не уверена", — отметила Маремуха.

Также Виктория говорит, что Луи на самом деле хотел разговаривать и решать проблемы в отношениях.

"Я ничего не делала. Я просто поняла, что все время будто жила в иллюзии. Сама себя обманывала. Потому что это достаточно трудно принять. Я не выходила замуж, чтобы развестись. Я все-таки хотела, чтобы у меня была семья. Но просто страсть и любовь... Когда его нет, ты не можешь его вернуть", — призналась звезда "Киев днем и ночью".

В частности, Маремуха сказала, что простила измену, но "осадок" остался.

"Это сцена из фильма. Я сижу беременная на пляже плачу и говорю: "Зачем я это сделала, зачем я вышла за него замуж". Не была бы я беременна, мы уже бы тогда не были вместе", — сказала блогерша.

Отметим, что Виктория Маремуха официально зарегистрировала отношения с французом по имени Луи Белле в 2021 году. В сентябре 2022 года в браке родился мальчик, которого назвали Лука. В своих интервью Виктория неоднократно рассказывала, что они с мужем придерживаются свободных отношений. Речь идет о возможности каждого из партнеров иметь интрижки на стороне, включая интимные связи.

