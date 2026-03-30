Маремуха розкрила причини розлучення з чоловіком-французом: "Сиджу вагітна плачу"

Українська акторка, модель та блогерка Вікторія Маремуха вперше розповіла про причини розлучення після 5 років шлюбу та 10 років стосунків з чоловіком-французом Луї.

В інтервʼю Аліні Доротюк зірка серіалу "Київ вдень та вночі" поділилася особистим після початку нового етапу життя.

Маремуха про причини розлучення

"Ми розлучилися. Ухвала суду прийшла на 14 лютого, на День закоханих. Отакий прикол від всесвіту", — сказала зі сміхом Вікторія.

На що Аліна Доротюк запитала, що ж стало кінцевою крапкою.

"В нас були розмови про розлучення. Ми намагалися разом ходити в терапію", — почала Маремуха.

Втім, одного разу під час різдвяних свят Луї вкотре прямо запитав, чи варто їм розлучитися, і Маремуха той раз погодилася.

За словами акторки, їхня любов прийняла іншу форму.

"Ми це прийняли одне для одного. Особисто я. Ми дві людиин, які створили цілий всесвіт — нашого Лукуську. Ми дуже його любимо. І він любить, коли ми разом. Тому важливо зберегти нормальні адекватні стосунки. Ми домовилися про все спокійно", — запевнила Вікторія.

Ба більше, модель каже, що їхні стосунки стали ще кращі, ніж до цього.

Вікторія Маремуха з чоловіком Луї Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Уже має нову симпатію

"Я для себе вже прийняла рішення, що точно все. Я не люблю його як чоловіка. Я люблю його як батька своєї дитини. Я його дуже поважаю за все, що він робить для нас. Він дуже розумний, він дуже класний", — зізналася зірка.

За словами акторки, в неї вже є симпатія до одного чоловіка, але вона не готова ще відкривати своє серце.

"Бо я боюся болю. Бо я в ньому не впевнена", — зазначила Маремуха.

Також Вікторія каже, що Луї насправді хотів розмовляти та вирішувати проблеми в стосунках.

"Я нічого не робила. Я просто зрозуміла, що весь час ніби жила в ілюзії. Сама себе обманювала. Бо це достатньо важко прийняти. Я не виходила заміж, щоб розвестись. Я все-таки хотіла, щоб в мене була сімʼя. Але просто пристрасть і любов… Коли його нема, ти не можеш його повернути", — зізналася зірка "Київ вдень та вночі".

Зокрема, Маремуха сказала, що пробачила зраду, але "осадок" залишився.

"Це сцена з фільму. Я сиджу вагітна на пляжі плачу і кажу: "Нащо я це зробила, нащо я вийшла за нього заміж". Не була б я вагітна, ми вже б тоді не були разом", — сказала блогерка.

Зазначимо, що Вікторія Маремуха офіційно зареєструвала стосунки з французом на ім'я Луї Беллє у 2021 році. У вересні 2022 року у шлюбі народився хлопчик, якого назвали Лука. У своїх інтерв’ю Вікторія неодноразово розповідала, що вони з чоловіком дотримуються вільних стосунків. Мова йде про можливість кожного з партнерів мати інтрижки на стороні, включаючи інтимні зв’язки.

