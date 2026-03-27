Дантес неочікувано заговорив про колишню Дорофєєву
Український співак Володимир Дантес уперше за тривалий час згадав публічно свою колишню дружину Надю Дорофєєву, з якою розлучився у 2022 році.
Артисту в розмові з "Нашим радіо" запропонували скласти рейтинг найкращих українських співачок. І він не зміг оминути увагою колишню.
Перше місце для особистого топ-6 Володимир віддав Наталії Могилевській, яку добре знає ще з часів "Фабрики зірок". Також до списку Дантеса потрапили Саша Кольцова (гурт "Крихітка"), Анна Трінчер, Тіна Кароль та Аліна Гросу. Зокрема, співак згадав і свою колишню Надю Дорофєєву.
За словами артиста, з ним не співала ані Дорофєєва, ані KOLA.
"Я Наді це казав, що вона співала з багатьма людьми, крім мене. У KOLA теж майже немає людей, з ким би вона не заспівала. Я їй прямо кажу: "Настю, у мене що, з рота погано пахне?". Чесно, я принципово чекаю, коли вона скаже: "Вов, давай фіт"", — каже Дантес.
Про розрив Дантеса та Дорофєєвої стало відомо в березні 2022 року. Пара одружилася у 2015.
Згодом співачка оголосила про роман з ресторатором Михайлом Кацуріним, а музикант — з дизайнеркою Дашею Кацуріною. Пара також повідомила про своє розлучення в той же період, що й Дорофєєва з Дантесом. Цікаво, що раніше вони дружили родинами.
За чутками, Володимир та Даша вже розійшлися, хоча й не підтверджували офіційно цього.
