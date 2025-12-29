Авторські права стосуються не лише музики: Дантес втрапив у скандал через піратство

У соцмережах розгортається скандал через те, що український співак Володимир Дантес нібито завантажив нелегальний файл з текстом роману "Священник" Сьєрри Сімоне. Користувачів, які нагадували йому про авторське право, артист блокував.

Книжкова блогерка з Вінниці Анастасія "Owl’s reading vibes" заявила, що її заблокував Дантес. Вона розповіла, що перед цим засудила завантаження книжок онлайн та їх озвучення у Telegram. Скриншоти повідомлень у каналі співака, які передували ситуації, вона опублікувала у Threads.

"Ех, Вова. А пісні, значить, хочеться, щоб на стрімінгових платформах слухали", — зазначила Анастасія.

Вона окремо звернула увагу на "вічну" критику любовних романів.

На скриншоті видно, що артист назвав еротику та детективи "жіночими романами", опублікував голосове повідомлення на хвилину та пообіцяв наступного дня озвучити перший розділ.

Оприлюднений скриншот Фото: Соцмережі

Блогерка "Книжкова Frau" пояснила, що у голосовому повідомленні Дантес зачитав пролог, і "Священника" йому порадили підписники. На те, щоб знайти текст, йому знадобилося лише 10 хвилин. Як вона зауважила, довести те, що книга була завантажена завдяки піратству, не можна. Однак за питання, чи має артист ліцензію на озвучку й чи платитиме роялті, користувачів блокували.

"Довести ми не можемо, але "Священника" не існує в легальному електронному форматі. Чи купив він паперову книгу за 10 хвилин?" — додала букблогерка.

Вона наголосила, що в Україні панує "катастрофічне нерозуміння" щодо авторських прав, якщо музикант і автор пісень не знає, що книжки не можна завантажувати в україні, а за використання чужого контенту потрібно платити.

Ситуацію прокоментувала українська письменниця Юлія Нагорнюк.

"Пан Дантес, мабуть, вирішив, що авторські права застосовуються лише до музикантів", — зауважила вона.

На момент публікації сам Дантес не відповідав на звинувачення у піратстві.

