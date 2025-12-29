Авторские права касаются не только музыки: Дантес попал в скандал из-за пиратства

В соцсетях разворачивается скандал из-за того, что украинский певец Владимир Дантес якобы загрузил нелегальный файл с текстом романа "Священник" Сьерры Симоне. Пользователей, которые напоминали ему об авторском праве, артист блокировал.

Книжный блогер из Винницы Анастасия "Owl's reading vibes" заявила, что ее заблокировал Дантес. Она рассказала, что перед этим осудила загрузки книг онлайн и их озвучивание в Telegram. Скриншоты сообщений в канале певца, которые предшествовали ситуации, она опубликовала в Threads.

"Эх, Вова. А песни, значит, хочется, чтобы на стриминговых платформах слушали", — отметила Анастасия.

Она отдельно обратила внимание на "вечную" критику любовных романов.

На скриншоте видно, что артист назвал эротику и детективы "женскими романами", опубликовал голосовое сообщение на минуту и пообещал на следующий день озвучить первую главу.

Опубликованный скриншот Фото: Соцсети

Блогер "Книжная Frau" объяснила, что в голосовом сообщении Дантес зачитал пролог, и "Священника" ему посоветовали подписчики. На то, чтобы найти текст, ему понадобилось всего 10 минут. Как она отметила, доказать то, что книга была загружена благодаря пиратству, нельзя. Однако за вопрос, имеет ли артист лицензию на озвучку и будет ли платить роялти, пользователей блокировали.

"Доказать мы не можем, но "Священника" не существует в легальном электронном формате. Купил ли он бумажную книгу за 10 минут?" — добавила букблогерша.

Она отметила, что в Украине царит "катастрофическое непонимание" относительно авторских прав, если музыкант и автор песен не знает, что книги нельзя загружать в Украине, а за использование чужого контента нужно платить.

Ситуацию прокомментировала украинская писательница Юлия Нагорнюк.

"Господин Дантес, видимо, решил, что авторские права применяются только к музыкантам", — отметила она.

На момент публикации сам Дантес не отвечал на обвинения в пиратстве.

