Впервые стала мамой в 40 лет: известная украинская певица родила сына (фото)

Участница третьего сезона "Фабрики звезд", известная украинская певица Лавика (Любовь Юнак), впервые стала матерью. У артистки и ее мужа Дмитрия Вознюка родился сын.

Украинская певица Лавика рожала в воскресенье, 28 декабря, в столичном роддоме №7. Артистка опубликовала фотографию с мужем, сделанную непосредственно перед родами, а также снимок, где держит крошечную детскую обувь. Пока исполнительница не раскрывает имени ребенка.

Позже Лавика показала первое видео с новорожденным сыном.

Отец ребенка, Дмитрий Вознюк, также поделился трогательным фото с женой в соцсети. Под публикацией посыпались поздравления от поклонников.

В этом году в мае Лавика объявила, что выходит замуж. На свадебной церемонии присутствовали известные гости, в частности певец Влад Дарвин и телеведущая Соломия Витвицкая. Уже в ноябре артистка сообщила о беременности.

Для певицы это второй брак. В 2018 году она вышла замуж за Владимира Борисенко, однако вскоре пара развелась по инициативе Лавики.

