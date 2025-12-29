Вперше стала мамою в 40 років: відома українська співачка народила сина (фото)

Учасниця третього сезону "Фабрики зірок", відома українська співачка Лавіка (Любов Юнак), вперше стала матір'ю. В артистки та її чоловіка Дмитра Вознюка народився син.

Українська співачка Лавіка народжувала у неділю, 28 грудня, в столичному пологовому будинку №7. Артистка опублікувала фото з чоловіком, зроблене безпосередньо перед пологами, а також знімок, де тримає крихітне дитяче взуття. Поки виконавиця не розкриває імені дитини.

Пізніше Лавіка показала перше відео з новонародженим сином.

Батько дитини, Дмитро Вознюк, також поділився зворушливим фото з дружиною у соцмережі. Під публікацією посипалися привітання від шанувальників.

Цьогоріч у травні Лавіка оголосила про одруження. На весільній церемонії були присутні відомі гості, зокрема співак Влад Дарвін та телеведуча Соломія Вітвіцька. Вже у листопаді артистка повідомила про вагітність.

Відео дня

Для співачки це другий шлюб. У 2018 році вона одружилася з Володимиром Борисенком, однак незабаром пара розлучилася за ініціативою Лавіки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Змінив країну та зник з публічного простору: що відомо про життя переможця "Фабрики зірок 3" Стаса Шурінса.

Залишив Україну, перепливши річку: як сьогодні живе ексучасник "Фабрики зірок" Борис Апрель.

Володимир Борисенко з дуету "Брати Борисенки" розповів, як склалася його кар’єра після піку популярності та чим брати займаються нині.