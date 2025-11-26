40-річна зірка "Фабрики зірок" вперше стане мамою: як склалась її доля (фото)
Українська співачка Лавіка (Любов Возняк), зірка відомого телевізійного шоу "Фабрика зірок-3", поділилася зі своїми шанувальниками подвійною радістю. У день свого 40-річчя, 26 листопада, артистка оголосила, що вони з чоловіком Дмитром Вознюком очікують на народження первістка.
Наразі співачка Лавіка перебуває вже на дев’ятому місяці вагітності. Новину про майбутнє поповнення в родині артистка підтвердила, опублікувавши в Instagram зворушливу осінню фотосесію, де вже чітко видно її округлий живіт.
Лавіка офіційно вийшла заміж за Дмитра Вознюка у травні цього року. Пара ретельно приховувала вагітність. Тепер стало зрозуміло, чому для церемонії виконавиця обирала доволі вільні та оверсайзні наряди.
Вона наголосила, що вдячна собі за сміливість йти за покликом власного серця, ігноруючи суспільні стереотипи щодо віку, зміни статусу, а також виклики, які несе війна.
Цікаво, що навіть перебуваючи на останньому місяці вагітності, Лавіка не припинила творчої діяльності. Вона пообіцяла фанатам незабаром вийти на сцену в Києві, щоб виконати улюблені хіти.
