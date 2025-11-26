40-річна зірка "Фабрики зірок" вперше стане мамою: як склалась її доля (фото)

Українська співачка Лавіка (Любов Возняк), зірка відомого телевізійного шоу "Фабрика зірок-3", поділилася зі своїми шанувальниками подвійною радістю. У день свого 40-річчя, 26 листопада, артистка оголосила, що вони з чоловіком Дмитром Вознюком очікують на народження первістка.

Наразі співачка Лавіка перебуває вже на дев’ятому місяці вагітності. Новину про майбутнє поповнення в родині артистка підтвердила, опублікувавши в Instagram зворушливу осінню фотосесію, де вже чітко видно її округлий живіт.

Лавіка офіційно вийшла заміж за Дмитра Вознюка у травні цього року. Пара ретельно приховувала вагітність. Тепер стало зрозуміло, чому для церемонії виконавиця обирала доволі вільні та оверсайзні наряди.

Лавіка перебуває вже на дев"ятому місяці вагітності Фото: Instagram

Вона наголосила, що вдячна собі за сміливість йти за покликом власного серця, ігноруючи суспільні стереотипи щодо віку, зміни статусу, а також виклики, які несе війна.

Цікаво, що навіть перебуваючи на останньому місяці вагітності, Лавіка не припинила творчої діяльності. Вона пообіцяла фанатам незабаром вийти на сцену в Києві, щоб виконати улюблені хіти.

Лавіка оголосила про вагітність Фото: Instagram

