40-летняя звезда "Фабрики звезд" впервые станет мамой: как сложилась ее судьба (фото)

Украинская певица Лавика (Любовь Возняк), звезда известного телевизионного шоу "Фабрика звезд-3", поделилась со своими поклонниками двойной радостью. В день своего 40-летия, 26 ноября, артистка объявила, что они с мужем Дмитрием Вознюком ожидают рождения первенца.

Сейчас певица Лавика находится уже на девятом месяце беременности. Новость о предстоящем пополнении в семье артистка подтвердила, опубликовав в Instagram трогательную осеннюю фотосессию, где уже отчетливо виден ее округлившийся живот.

Лавика официально вышла замуж за Дмитрия Вознюка в мае этого года. Пара тщательно скрывала беременность. Теперь стало понятно, почему для церемонии исполнительница выбирала довольно свободные и оверсайзные наряды.

Лавика находится на девятом месяце беременности Фото: Instagram

Она отметила, что благодарна себе за смелость идти по зову собственного сердца, игнорируя общественные стереотипы относительно возраста, изменения статуса, а также вызовы, которые несет война.

Интересно, что даже находясь на последнем месяце беременности, Лавика не прекратила творческой деятельности. Она пообещала фанатам вскоре выйти на сцену в Киеве, чтобы исполнить любимые хиты.

Лавика объявила о беременности Фото: Instagram

