На сколько килограмм похудели участники шоу "Зважені та щасливі" 10 сезон (фото)
"Зважені та щасливі" 10 сезон стал одним из самых эмоциональных за всю историю проекта. В финале стали известны цифры, которые доказывают — настойчивость и работа дают реальный результат.
Финал 10 сезона еще раз доказал: "Зважені та щасливі" — это не просто телевизионное шоу, а реальные истории трансформаций, которые вдохновляют тысячи украинцев. Фокус рассказывает, как изменились участники благодаря проекту.
Участники "Зважені та щасливі" 10 сезон: кто и сколько сбросил
Финал шоу показал рекордные результаты недели и всего сезона. Вот как изменились финалисты проекта.
Вадим Бойко
На старте проекта его вес составлял 147 кг. За время пребывания в лагере похудения и во время домашнего этапа Вадиму удалось сбросить 65 кг.
- Вес в финале: 82 кг;
- Процент потери веса: 44,22%.
Магдалина Димид
На проект девушка пришла с весом 144 кг. За весь путь на "Зважених та щасливих" Магдалина похудела также на 65 кг.
- Вес в финале: 79 кг;
- Процент сброшенного веса: 45,14%.
Вячеслав Грабовый
Именно он стал рекордсменом сезона. В начале участия его вес составлял 195 кг.
- Общая потеря веса: 104 кг;
- Вес в финале: 91 кг;
- Процент потери: 53,33% — самый высокий показатель среди финалистов.
Тренеры и путь к финалу
В течение сезона тренеры "Зважені та щасливі" Марина Боржемская и Алексей Новиков помогали участникам не только физически, но и психологически. Им помогала диетолог Светлана Фус, а ведущим был Даниэль Салем. Это новый состав для сезона 2025 года. Каждую неделю зрители видели взвешивания, переживали, кто ушел из "Зважених та щасливих", и сравнивали героев в формате "до и после".
Как выглядят участники шоу после участия:
Где смотреть "Зважені та щасливі" 10 сезон
Те, кто пропустил эфиры, могут "Зважені та щасливі" смотреть онлайн — доступны все серии и 10 выпусков сезона на официальной платформе СТБ.
