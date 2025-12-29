На сколько килограмм похудели участники шоу "Зважені та щасливі" 10 сезон (фото)

"Зважені та щасливі" 10 сезон стал одним из самых эмоциональных за всю историю проекта. В финале стали известны цифры, которые доказывают — настойчивость и работа дают реальный результат.

Финал 10 сезона еще раз доказал: "Зважені та щасливі" — это не просто телевизионное шоу, а реальные истории трансформаций, которые вдохновляют тысячи украинцев. Фокус рассказывает, как изменились участники благодаря проекту.

Участники "Зважені та щасливі" 10 сезон: кто и сколько сбросил

Финал шоу показал рекордные результаты недели и всего сезона. Вот как изменились финалисты проекта.

Вадим Бойко

На старте проекта его вес составлял 147 кг. За время пребывания в лагере похудения и во время домашнего этапа Вадиму удалось сбросить 65 кг.

Вес в финале: 82 кг;

Процент потери веса: 44,22%.

Вадим Бойко сбросил 65 кг Фото: СТБ

Магдалина Димид

На проект девушка пришла с весом 144 кг. За весь путь на "Зважених та щасливих" Магдалина похудела также на 65 кг.

Вес в финале: 79 кг;

Процент сброшенного веса: 45,14%.

Магдалина Димид сбросила 65 кг Фото: СТБ

Вячеслав Грабовый

Именно он стал рекордсменом сезона. В начале участия его вес составлял 195 кг.

Общая потеря веса: 104 кг;

Вес в финале: 91 кг;

Процент потери: 53,33% — самый высокий показатель среди финалистов.

Вячеслав Грабовый сбросил 104 кг Фото: СТБ

Тренеры и путь к финалу

В течение сезона тренеры "Зважені та щасливі" Марина Боржемская и Алексей Новиков помогали участникам не только физически, но и психологически. Им помогала диетолог Светлана Фус, а ведущим был Даниэль Салем. Это новый состав для сезона 2025 года. Каждую неделю зрители видели взвешивания, переживали, кто ушел из "Зважених та щасливих", и сравнивали героев в формате "до и после".

Как выглядят участники шоу после участия:

Фото: СТБ Фото: СТБ Фото: СТБ Фото: СТБ

Где смотреть "Зважені та щасливі" 10 сезон

Те, кто пропустил эфиры, могут "Зважені та щасливі" смотреть онлайн — доступны все серии и 10 выпусков сезона на официальной платформе СТБ.

