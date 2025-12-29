На скільки кілограмів схудли учасники "Зважених та щасливих" в 10 сезоні: декого не впізнати
"Зважені та щасливі" 10 сезон став одним із найемоційніших за всю історію проєкту. У фіналі стали відомі цифри, які доводять — наполегливість і робота дають реальний результат.
Фінал 10 сезону ще раз довів: "Зважені та щасливі" — це не просто телевізійне шоу, а реальні історії трансформацій, які надихають тисячі українців. Фокус розповідає, як змінились учасники завдяки проєкту.
Учасники "Зважені та щасливі" 10 сезон: хто і скільки скинув
Фінал шоу показав рекордні результати тижня та всього сезону. Ось як змінилися фіналісти проєкту.
Вадим Бойко
На старті проєкту його вага становила 147 кг. За час перебування у таборі схуднення та під час домашнього етапу Вадиму вдалося скинути 65 кг.
- Вага у фіналі: 82 кг;
- Відсоток втрати ваги: 44,22%.
Маґдалина Димид
На проєкт дівчина прийшла з вагою 144 кг. За весь шлях на "Зважених та щасливих" Маґдалина схудла також на 65 кг.
- Вага у фіналі: 79 кг;
- Відсоток скинутої ваги: 45,14%.
Вʼячеслав Грабовий
Саме він став рекордсменом сезону. На початку участі його вага складала 195 кг.
- Загальна втрата ваги: 104 кг;
- Вага у фіналі: 91 кг;
- Відсоток втрати: 53,33% — найвищий показник серед фіналістів.
Тренери та шлях до фіналу
Протягом сезону тренери "Зважені та щасливі" Марина Боржемська та Олексій Новіков допомагали учасникам не лише фізично, а й психологічно. Їм допомагала дієтологиня Світлана Фус, а ведучим був Даніель Салем. Це новий склад для сезону 2025 року. Щотижня глядачі бачили зважування, переживали, хто пішов зі "Зважених та щасливих", і порівнювали героїв у форматі "до і після".
Який вигляд мають учасники шоу після участі:
Де дивитися "Зважені та щасливі" 10 сезон
Ті, хто пропустив ефіри, можуть "Зважені та щасливі" дивитись онлайн — доступні всі серії та 10 випусків сезону на офіційній платформі СТБ.
