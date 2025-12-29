На скільки кілограмів схудли учасники "Зважених та щасливих" в 10 сезоні: декого не впізнати

"Зважені та щасливі" 10 сезон став одним із найемоційніших за всю історію проєкту. У фіналі стали відомі цифри, які доводять — наполегливість і робота дають реальний результат.

Фінал 10 сезону ще раз довів: "Зважені та щасливі" — це не просто телевізійне шоу, а реальні історії трансформацій, які надихають тисячі українців. Фокус розповідає, як змінились учасники завдяки проєкту.

Учасники "Зважені та щасливі" 10 сезон: хто і скільки скинув

Фінал шоу показав рекордні результати тижня та всього сезону. Ось як змінилися фіналісти проєкту.

Вадим Бойко

На старті проєкту його вага становила 147 кг. За час перебування у таборі схуднення та під час домашнього етапу Вадиму вдалося скинути 65 кг.

Вага у фіналі: 82 кг;

Відсоток втрати ваги: 44,22%.

Вадим Бойко скинув 65 кг Фото: СТБ

Маґдалина Димид

На проєкт дівчина прийшла з вагою 144 кг. За весь шлях на "Зважених та щасливих" Маґдалина схудла також на 65 кг.

Вага у фіналі: 79 кг;

Відсоток скинутої ваги: 45,14%.

Маґдалина Димид скинула 65 кг Фото: СТБ

Вʼячеслав Грабовий

Саме він став рекордсменом сезону. На початку участі його вага складала 195 кг.

Загальна втрата ваги: 104 кг;

Вага у фіналі: 91 кг;

Відсоток втрати: 53,33% — найвищий показник серед фіналістів.

Вʼячеслав Грабовий скинув 104 кг Фото: СТБ

Тренери та шлях до фіналу

Протягом сезону тренери "Зважені та щасливі" Марина Боржемська та Олексій Новіков допомагали учасникам не лише фізично, а й психологічно. Їм допомагала дієтологиня Світлана Фус, а ведучим був Даніель Салем. Це новий склад для сезону 2025 року. Щотижня глядачі бачили зважування, переживали, хто пішов зі "Зважених та щасливих", і порівнювали героїв у форматі "до і після".

Який вигляд мають учасники шоу після участі:

Фото: СТБ Фото: СТБ Фото: СТБ Фото: СТБ

Де дивитися "Зважені та щасливі" 10 сезон

Ті, хто пропустив ефіри, можуть "Зважені та щасливі" дивитись онлайн — доступні всі серії та 10 випусків сезону на офіційній платформі СТБ.

