Хто виграв у "Зважені та щасливі" 10 сезон: відбувся фінал проєкту (фото)

На телеканалі СТБ відбувся фінал одного з найпопулярніших українських телепроєктів. Ювілейний "Зважені та щасливі" 10 сезон завершився гучною перемогою В'ячеслава Грабового, який здобув головний приз — 300 тисяч гривень.

Фінальний випуск поставив крапку у шестимісячному марафоні змін, де учасники "Зважені та щасливі" 10 боролися не лише із зайвою вагою, а й зі страхами, болем та звичками, які роками заважали жити повноцінно. Три місяці вони працювали в таборі під наглядом експертів і тренерів, а ще три — самостійно вдома, без камер і контролю.

Фокус розповідає про фінал проєкту та учасників, які дійшли до кінця шоу.

Фінал "Зважені та щасливі"

Саме "домашній" етап показав справжні результати: хто зумів утримати мотивацію, а для кого випробування реальним життям виявилося надто складним.

До фіналу дійшли троє учасників: Маґдалина Димид, Вадим Бойко та В’ячеслав Грабовий. У підсумку переміг В’ячеслав Грабовий, який скинув найбільше у відсотках. Фінальний випуск також визначив переможця категорії домашнього схуднення, який отримав 100 тисяч гривень.

Відео дня

Фіналісти "Зважені та щасливі" 10 сезон

Маґдалина Димид

24-річна Маґдалина зі Львова прийшла на проєкт із вагою 144 кг і зізнавалася, що рішення змінити життя було продиктоване не лише турботою про здоров’я, а й глибокими особистими переживаннями, пов’язаними з війною та втратою брата.

Маґдалина закінчила філософсько-богословський факультет Київського католицького університету, є пластункою. Має досвід роботи СММ-ницею у дитячому садочку своїх друзів. Вона творча людина: любить соцмережі, YouTube, режисуру, монтаж. Наразі працює проєктною менеджеркою.

Учасниця "Зважені та щасливі" Маґдалина Димид Фото: СТБ

Маґдалина скинула 65 кілограмів. Це складає понад 45% від її початкової маги. З цим результатом учасниця зайняла друге місце у фінальній таблиці.

Вадим Бойко ("Боча")

24-річний Вадим з Ніжина прийшов на проєкт із вагою 147 кг. Під час повномасштабної війни чоловік активно волонтерив у прифронтових регіонах, через що повністю втратив режим харчування і набрав понад 45 кг. Участь у шоу стала для нього шансом повернути контроль над власним тілом, відчути легкість і навчитися жити без постійного повернення до зайвої ваги.

Учасниця "Зважені та щасливі" Вадим Бойко Фото: СТБ

Вадим загалом за час проєкту схуд на 65 кілограмів, що складає понад 44% від його початкової ваги.

В’ячеслав Грабовий

41-річний Вʼячеслав з Одеси був найважчим учасником фіналу — його стартова вага сягала 195 кг. Одружений батько двох дітей, яких через війну давно не бачив наживо, В’ячеслав зізнавався, що худне заради родини. Його головною мотивацією було бажання стати прикладом для дітей і почути від них слова гордості за батька. Чоловік має невеликий будівельний бізнес разом з другом. Нині активно займається волонтерською діяльністю.

Учасник "Зважені та щасливі" В"ячеслав Грабовий Фото: СТБ

В'ячеслав у фіналі продемонстрував найкращий результат: чоловік скинув 104 кілограми, що становить понад 53% від його початкової ваги.

"Зважені та щасливі" всі серії

Протягом сезону глядачі активно стежили за тим, хто пішов зі "Зважених та щасливих", аналізували результати тижня, обговорювали роботу наставників і тренерів, а також чекали відповіді на головне питання — коли фінал "Зважені та щасливі". Розв’язка виправдала очікування і стала однією з найемоційніших за всю історію проєкту.

Переможницею домашнього схуднення стала Майя Безродна. Учасниця схудла на 54 кілограми, що становить понад 41% від початкової ваги.

Усі випуски "Зважені та щасливі" 10 сезону традиційно доступні для перегляду — проєкт можна дивитись онлайн, переглядаючи як окремі епізоди, так і всі серії сезону.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Крім того, колишній "Холостяк" засудив артистів, які переспівують російськомовні треки українською.