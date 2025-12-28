Кто выиграл в "Зважені та щасливі" 10 сезон: состоялся финал проекта (фото)

На телеканале СТБ состоялся финал одного из самых популярных украинских телепроектов. Юбилейный "Зважені та щасливі" 10 сезон завершился громкой победой Вячеслава Грабового, который получил главный приз — 300 тысяч гривен.

Финальный выпуск поставил точку в шестимесячном марафоне изменений, где участники "Зважені та щасливі" 10 боролись не только с лишним весом, но и со страхами, болью и привычками, которые годами мешали жить полноценно. Три месяца они работали в лагере под наблюдением экспертов и тренеров, а еще три — самостоятельно дома, без камер и контроля.

Фокус рассказывает о финале проекта и участниках, которые дошли до конца шоу.

Финал "Зважені та щасливі"

Именно "домашний" этап показал настоящие результаты: кто сумел удержать мотивацию, а для кого испытание реальной жизнью оказалось слишком сложным.

До финала дошли трое участников: Магдалина Димид, Вадим Бойко и Вячеслав Грабовый. В итоге именно Магдалина продемонстрировала лучший результат и стала главной победительницей сезона. Финальный выпуск также определил победителя категории домашнего похудения, который получил 100 тысяч гривен.

Відео дня

Финалисты "Зважені та щасливі" 10 сезон

Магдалина Димид

24-летняя Магдалина из Львова пришла на проект с весом 144 кг и признавалась, что решение изменить жизнь было продиктовано не только заботой о здоровье, но и глубокими личными переживаниями, связанными с войной и потерей брата.

Магдалина закончила философско-богословский факультет Киевского католического университета, является пластункой. Имеет опыт работы СММ-щицей в детском саду своих друзей. Она творческий человек: любит соцсети, YouTube, режиссуру, монтаж. Сейчас работает проектным менеджером.

Участница "Зважені та щасливі" Магдалина Димид Фото: СТБ

Вадим Бойко ("Боча")

24-летний Вадим из Нежина пришел на проект с весом 147 кг. Во время полномасштабной войны мужчина активно волонтерил в прифронтовых регионах, из-за чего полностью потерял режим питания и набрал более 45 кг. Участие в шоу стало для него шансом вернуть контроль над собственным телом, почувствовать легкость и научиться жить без постоянного возвращения к лишнему весу.

Участница "Зважені та щасливі" Вадим Бойко Фото: СТБ

Вячеслав Грабовый

41-летний Вячеслав из Одессы был самым тяжелым участником финала — его стартовый вес достигал 195 кг. Женатый отец двоих детей, которых из-за войны давно не видел вживую, Вячеслав признавался, что худеет ради семьи. Его главной мотивацией было желание стать примером для детей и услышать от них слова гордости за отца. Мужчина имеет небольшой строительный бизнес вместе с другом. Сейчас активно занимается волонтерской деятельностью.

Участник "Зважені та щасливі" Вячеслав Грабовый Фото: СТБ

"Взвешенные и счастливые" все серии

На протяжении сезона зрители активно следили за тем, кто ушел из "Зважених та щасливих", анализировали результаты недели, обсуждали работу наставников и тренеров, а также ждали ответа на главный вопрос — когда финал "Зважені та щасливі". Развязка оправдала ожидания и стала одной из самых эмоциональных за всю историю проекта.

Все выпуски "Зважені та щасливі" 10 сезона традиционно доступны для просмотра — проект можно смотреть онлайн, просматривая как отдельные эпизоды, так и все серии сезона.

Напомним, ранее Фокус писал:

Кроме того, бывший "Холостяк" осудил артистов, которые перепевают русскоязычные треки на украинском.