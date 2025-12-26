"Это кринж": бывший "Холостяк" осудил артистов, которые перепевают русскоязычные треки на украинском

Ведущий и участник девятого сезона романтического реалити "Холостяк" Никита Добрынин поделился своим отношением к процессам в украинском шоу-бизнесе. В частности, он раскритиковал тенденцию переводить старые русскоязычные песни на украинский язык.

Добрынин отметил, что не поддерживает такой подход и считает его неуместным. Свою позицию он озвучил в проекте "55 за 5".

По его словам, перепевание старых композиций вместо создания новых хитов выглядит странно, ведь артисты ранее уже демонстрировали способность писать успешную музыку.

"Перепевать старые песни на украинском — для меня, честно, это кринж. Когда некоторые артисты перепевают русскоязычные песни на украинском — это странно. Неужели ты не можешь создать новый хит? Ты же до этого их создавал", — подчеркнул Никита.

Также ведущий подчеркнул, что лучшим решением для украинских артистов является создание принципиально нового продукта. Он призвал не следовать примерам российского шоу-бизнеса и развивать собственный уникальный контент.

"Лучше генерировать какой-то новый продукт. И еще не копировать российский контент", — добавил Добрынин.

При этом он не стал называть конкретных исполнителей, которых имел в виду.

