ВС РФ жалуются, что на фронте их "пытают" песнями Сердючки: Данилко уже отреагировал

Ранее российские солдаты группировки "Днепр" в Запорожской области жаловались, что бойцы ВСУ по ночам включают им песни украинского певца Андрея Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка.

Related video

О своих "мучениях" российским журналистам рассказал штурмовик 392 полка с позывным "Увар". Он рассказал, что ВСУ привязывали к "мавику" (дрону) колонку и включали хиты Верки Сердючки. К сожалению он не смог вспомнить, какие именно песни украинского исполнителя звучали.

Россияне жалуются на песни Сердючки Фото: Скриншот

Новость разошлась по российским СМИ с заголовками вроде "ВСУ пытались влиять на российских бойцов песнями Сердючки". И Андрей Данилко отреагировал, опубликовав пост, в котором со смайликом отметил, что его песни действуют "и на зомби".

Андрей Данилко отреагировал на сообщение росСМИ Фото: Скриншот

Напомним, "Увар" давал интервью "РИА Новости" якобы находясь в селе Малые Щербаки Запорожской области Украины. Он рассказывал, что дрон подлетал не спеша, из колонки доносились призывы сложить оружие: "Воду мы вам дадим, еду", мол. Частенько они так летали и музыку нам включали. Один раз даже "Гимн Украины" включали", — уточнил Увар, но не рассказал, какие именно песни Верки Сердючки им включали, и не сообщил, понравилось ли ему.

Ранее стало известно, что в Запорожской области сбили российский истребитель Су-34.

Также стало известно, что россияне перебрасывают штурмовые отряды, готовя наступление на Запорожье.