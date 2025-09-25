ЗС РФ скаржаться, що на фронті їх "катують" піснями Сердючки: Данилко вже відреагував

Раніше російські солдати угруповання "Дніпро" в Запорізькій області скаржилися, що бійці ЗСУ ночами вмикають їм пісні українського співака Андрія Данилка, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка.

Про свої "муки" російським журналістам розповів штурмовик 392 полку з позивним "Увар". Він розповів, що ЗСУ прив'язували до "мавіка" (дрона) колонку і вмикали хіти Вєрки Сердючки. На жаль, він не зміг пригадати, які саме пісні українського виконавця звучали.

Росіяни скаржаться на пісні Сердючки Фото: Скриншот

Новина розійшлася російськими ЗМІ із заголовками на кшталт "ЗСУ намагалися впливати на російських бійців піснями Сердючки". І Андрій Данилко відреагував, опублікувавши пост, у якому зі смайликом зазначив, що його пісні діють "і на зомбі".

Андрій Данилко відреагував на повідомлення росЗМІ Фото: Скриншот

Нагадаємо, "Увар" давав інтерв'ю "РИА Новости" нібито перебуваючи в селі Малі Щербаки Запорізької області України. Він розповідав, що дрон підлітав не поспішаючи, з колонки долинали заклики скласти зброю: "Воду ми вам дамо, їжу", мовляв. Частенько вони так літали і музику нам вмикали. Один раз навіть "Гімн України" вмикали", — уточнив Увар, але не розповів, які саме пісні Вєрки Сердючки їм вмикали, і не повідомив, чи сподобалося йому.

