"Це крінж": колишній "Холостяк" засудив артистів, які переспівують російськомовні треки українською

Ведучий і учасник дев’ятого сезону романтичного реаліті "Холостяк" Нікіта Добринін поділився своїм ставленням до процесів в українському шоу-бізнесі. Зокрема, він розкритикував тенденцію перекладати старі російськомовні пісні українською мовою.

Добринін зазначив, що не підтримує такий підхід і вважає його недоречним. Свою позицію він озвучив у проєкті "55 за 5".

За його словами, переспівування старих композицій замість створення нових хітів виглядає дивно, адже артисти раніше вже демонстрували здатність писати успішну музику.

"Переспівувати старі пісні українською – для мене, чесно, це крінж. Коли деякі артисти переспівують російськомовні пісні українською – це дивно. Невже ти не можеш створити новий хіт? Ти ж до цього їх створював", — наголосив Нікіта.

Також ведучий підкреслив, що найкращим рішенням для українських артистів є створення принципово нового продукту. Він закликав не наслідувати приклади російського шоу-бізнесу та розвивати власний унікальний контент.

"Краще генерувати якийсь новий продукт. І ще не копіювати російський контент", — додав Добринін.

Водночас він не став називати конкретних виконавців, яких мав на увазі.

