Не упертість, а позиція: продюсер Нікітін пояснив, чому Сердючка досі співає російською (відео)

Засновник продюсерського центру "Mama Music" дав інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк, яку, проміж іншого, цікавило, чому відомий український співак Андрій Данилко, який виступає в амплуа Вєркі Сердючки, дає концерти російською.

Аліна Доротюк зауважила, що поважає Андрія Данилка за допомогу ЗСУ та фонду Superhumans, але нагадала, що є "загальні правила для всіх", адже шоубізнес в Україні нині виступає за "абсолютну дерусифікацію". А Вєрка Сердючка продовжує "уперто" давати концерти, виконуючи свої хіти російською. Юрія Нікітіна вона запитала, як він ставиться до цього та чи радився артист із ним, як із продюсером.

Юрійц Нікітін розповів, коли вийде новий альбом Андрія Данилка

Юрій Нікітін зауважив, що може говорити тільки за себе, бо інші мають казати за себе та "мають свою історію".

"Те, що ви називаєте упертість, я називаю позиція. І для мене це дуже важливо, коли людина має свою позицію і цю позицію послідовно втілює в життя. З нею можна погоджуватись, не погоджуватись, приймати, не приймати, критикувати, радіти. Але для мене взагалі по життю я знаю дуже небагату кількість людей, які дотримуються своєї позиції. А в патріотичній, знову скажу слово, позиції Данилка, сумніватися ми не будемо, правда?" – відповів Юрій Нікітін.

Він нагадав, що Андрій Данилко зробив для українського шоубізу більше за усіх і як особистість і як людина і пропагує українство та українську культуру вже понад 30 років.

"В нього є позиція, є якісь пісні, коли написані були дуже давно і він не хоче змінювати минуле. Його цікавить сьогоднішній день і майбутнє", - Нікітін зауважив, що нині Андрій Данилко готує новий альбом і все це він робить українською мовою.

На питання, коли слухачі почують цей новий альбом, Юрій Нікітін відповів, що Андрій Данилко перфекціоніст і він виступає за те, щоб давати якісний контент.

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки Фото: Скриншот

"Все, що він мені показував, це просто шедеври. Але коли ми їх почуємо, це дуже гарне питання… він каже мені: "Юра, вот вже вже вже накоплюється зараз, зараз буде той самий час". А в цьому плані сперечатися з ним дуже важко… Він дуже чітко розуміє час і момент, коли це треба видавати. Це риса дуже великого артиста. Скоро почуємо. Точно скоро почуємо", - Нікітін нагадав, що все, чого торкається Сердючка, стає шедевром. Але у Андрія Данилка є проблема перфекціонізму, тому точну дату він назвати не може, коли буде готовий альбом.

На його думку, новий альбом Вєркі Сердючки вийде 2026 року.

Аліна Доротюк, користуючись нагодою, запросила Андрія Данилка до себе на інтерв'ю та зауважила, що її бентежить ситуація, коли артист такого рівня дає не дуже гарний приклад для молодих артистів. Але вона хоче про це поговорити.

Нагадаємо, директора відпочинкового комплексу Osocor Residence у Києві, де Вєрка Сердючка співала пісні російською мовою на початку літа, оштрафували на 425 гривень.

А тим часом російські окупанти скаржились, що на фронті їх "катують" піснями Вєркі Сердючки. Але на жаль вони не повідомили, які саме хіти артиста ЗСУ вибрали для "катування".