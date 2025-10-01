Не упрямство, а позиция: продюсер Никитин объяснил, почему Сердючка до сих пор поет на русском (видео)

Основатель продюсерского центра "Mama Music" дал интервью журналистке Алине Доротюк, которую, среди прочего, интересовало, почему известный украинский певец Андрей Данилко, выступающий в амплуа Верки Сердючки, дает концерты на русском.

Алина Доротюк отметила, что уважает Андрея Данилко за помощь ВСУ и фонду Superhumans, но напомнила, что есть "общие правила для всех", ведь шоубизнес в Украине сейчас выступает за "абсолютную дерусификацию". А Верка Сердючка продолжает "упорно" давать концерты, исполняя свои хиты на русском. Юрия Никитина она спросила, как он относится к этому и советовался ли артист с ним, как с продюсером.

Юрийц Никитин рассказал, когда выйдет новый альбом Андрея Данилко

Юрий Никитин отметил, что может говорить только за себя, потому что другие должны говорить за себя и "имеют свою историю".

"То, что вы называете упрямство, я называю позиция. И для меня это очень важно, когда человек имеет свою позицию и эту позицию последовательно воплощает в жизнь. С ней можно соглашаться, не соглашаться, принимать, не принимать, критиковать, радоваться. Но для меня вообще по жизни я знаю очень небогатое количество людей, которые придерживаются своей позиции. А в патриотической, снова скажу слово, позиции Данилко, сомневаться мы не будем, правда?" — ответил Юрий Никитин.

Он напомнил, что Андрей Данилко сделал для украинского шоубиза больше всех и как личность и как человек и пропагандирует украинство и украинскую культуру уже более 30 лет.

"У него есть позиция, есть какие-то песни, когда написаны были очень давно и он не хочет менять прошлое. Его интересует сегодняшний день и будущее", — Никитин отметил, что сейчас Андрей Данилко готовит новый альбом и все это он делает на украинском языке.

На вопрос, когда слушатели услышат этот новый альбом, Юрий Никитин ответил, что Андрей Данилко перфекционист и он выступает за то, чтобы давать качественный контент.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки Фото: Скриншот

"Все, что он мне показывал, это просто шедевры. Но когда мы их услышим, это очень хороший вопрос... он говорит мне: "Юра, вот уже уже уже накапливается сейчас, сейчас будет то самое время". А в этом плане спорить с ним очень трудно... Он очень четко понимает время и момент, когда это надо выдавать. Это черта очень великого артиста. Скоро услышим. Точно скоро услышим", — Никитин напомнил, что все, чего касается Сердючка, становится шедевром. Но у Андрея Данилко есть проблема перфекционизма, поэтому точную дату он назвать не может, когда будет готов альбом.

По его мнению, новый альбом Верки Сердючки выйдет в 2026 году.

Алина Доротюк, пользуясь случаем, пригласила Андрея Данилко к себе на интервью и отметила, что ее смущает ситуация, когда артист такого уровня дает не очень хороший пример для молодых артистов. Но она хочет об этом поговорить.

Напомним, директора комплекса Osocor Residence в Киеве, где Верка Сердючка пела песни на русском языке в начале лета, оштрафовали на 425 гривен.

А тем временем российские оккупанты жаловались, что на фронте их "пытают" песнями Верки Сердючки. Но к сожалению они не сообщили, какие именно хиты артиста ВСУ выбрали для "пыток".