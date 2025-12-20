Победа, изменившая все: как сложилась жизнь Евгения Клопотенко после "МастерШеф"
Победителем 5-го сезона шоу "МастерШеф Украина" (2015 год) стал Евгений Клопотенко — кулинар, который после проекта сделал успешную карьеру и стал одной из самых известных фигур украинской гастрономии.
Фокус рассказывает, какой стала жизнь Евгения Клопотенко после победы на проекте. На "МастерШеф" он пришел, чтобы получить новые навыки и научить украинцев разбираться в еде. Евгений говорил, что можно за небольшие деньги есть вкусно, качественно и питательно.
Победа на "МастерШеф-5"
Традиционно после победы Клопотенко поехал учиться во всемирно известную кулинарную школу Le Cordon Bleu в Париже, где получил профессиональные навыки, которые существенно изменили его подход к кухне.
После возвращения в Украину Евгений стал известным шеф-поваром и гастрономическим экспертом; работал как кулинарный эксперт в телевизионных проектах ("Все буде добре", "Все буде смачно", "Енеїда"); выступал с гастрономическими турами и мастер-классами в разных городах.
Продвижение украинской кухни
Клопотенко активно пропагандирует просмотр традиционной украинской кухни по-новому: адаптирует украинские блюда для современного восприятия; популяризировал идею качественного питания в школах; работает над тем, чтобы украинская гастрономия была узнаваемой в мире.
Особое место в его сердце занимает борщ. Он активно работал над тем, чтобы блюдо во всем мире идентифицировали как украинское.
Бизнес и ресторанная деятельность
Сегодня Евгений — совладелец ресторана в Киеве и бистро во Львове, где он продолжает развивать концептуальную украинскую кухню.
Он стал не просто кулинаром, а медиаперсоной и влиятельным общественным деятелем в сфере питания, с собственными рецептами, публичными выступлениями и участием в проектах, которые продвигают идеи здорового и сознательного питания.
У него более 870 тысяч подписчиков в Instagram, есть свои книги, сайт с рецептами.
Еще в 2012 году Клопотенко основал ресторан — "Гастромастерская Confiture", специализирующийся на джемах и конфитюре.
Евгений также был автором кулинарного онлайн-курса "Мыслить как повар".
Он стал бренд-шефом ресторана мексиканской кухни "ROJO OJO", митерии "Здоровый Глузд", кафе "Паштет". В частности, Клопотенко является автором книги "Обольщение едой. 70 рецептов, которые захочется готовить".
Личная жизнь
В октябре украинский шеф-повар впервые показал свою девушку, которую зовут Екатерина Воскренская. Пара вместе около года. В подписи к фотографии Евгений указал, что отныне будет радовать поклонников "любовными" кадрами чаще.
Ранее Клопотенко встречался с кондитеркой Екатериной Песковой, которая была участницей седьмого сезона "МастерШеф", однако у них не сложились отношения.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Победительницей третьего сезона "МастерШеф" стала Ольга Мартыновская. Спустя годы женщины сама стала судьей шоу.
- Евгений Злобин — кулинар из Мариуполя — выиграл четвертый сезон шоу "МастерШеф" в 2014 году.
Кроме того, шеф-повар Евгений Клопотенко впервые показал свою девушку.