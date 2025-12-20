Победа, изменившая все: как сложилась жизнь Евгения Клопотенко после "МастерШеф"

Победителем 5-го сезона шоу "МастерШеф Украина" (2015 год) стал Евгений Клопотенко — кулинар, который после проекта сделал успешную карьеру и стал одной из самых известных фигур украинской гастрономии.

Фокус рассказывает, какой стала жизнь Евгения Клопотенко после победы на проекте. На "МастерШеф" он пришел, чтобы получить новые навыки и научить украинцев разбираться в еде. Евгений говорил, что можно за небольшие деньги есть вкусно, качественно и питательно.

Победа на "МастерШеф-5"

Традиционно после победы Клопотенко поехал учиться во всемирно известную кулинарную школу Le Cordon Bleu в Париже, где получил профессиональные навыки, которые существенно изменили его подход к кухне.

После возвращения в Украину Евгений стал известным шеф-поваром и гастрономическим экспертом; работал как кулинарный эксперт в телевизионных проектах ("Все буде добре", "Все буде смачно", "Енеїда"); выступал с гастрономическими турами и мастер-классами в разных городах.

Евгений Клопотенко Фото: klopotenko\Instagram

Продвижение украинской кухни

Клопотенко активно пропагандирует просмотр традиционной украинской кухни по-новому: адаптирует украинские блюда для современного восприятия; популяризировал идею качественного питания в школах; работает над тем, чтобы украинская гастрономия была узнаваемой в мире.

Особое место в его сердце занимает борщ. Он активно работал над тем, чтобы блюдо во всем мире идентифицировали как украинское.

Евгений Клопотенко Фото: klopotenko\Instagram

Бизнес и ресторанная деятельность

Сегодня Евгений — совладелец ресторана в Киеве и бистро во Львове, где он продолжает развивать концептуальную украинскую кухню.

Он стал не просто кулинаром, а медиаперсоной и влиятельным общественным деятелем в сфере питания, с собственными рецептами, публичными выступлениями и участием в проектах, которые продвигают идеи здорового и сознательного питания.

У него более 870 тысяч подписчиков в Instagram, есть свои книги, сайт с рецептами.

Евгений Клопотенко Фото: klopotenko\Instagram

Еще в 2012 году Клопотенко основал ресторан — "Гастромастерская Confiture", специализирующийся на джемах и конфитюре.

Евгений также был автором кулинарного онлайн-курса "Мыслить как повар".

Он стал бренд-шефом ресторана мексиканской кухни "ROJO OJO", митерии "Здоровый Глузд", кафе "Паштет". В частности, Клопотенко является автором книги "Обольщение едой. 70 рецептов, которые захочется готовить".

Евгений Клопотенко и принц Гарри Фото: klopotenko\Instagram

Личная жизнь

В октябре украинский шеф-повар впервые показал свою девушку, которую зовут Екатерина Воскренская. Пара вместе около года. В подписи к фотографии Евгений указал, что отныне будет радовать поклонников "любовными" кадрами чаще.

Ранее Клопотенко встречался с кондитеркой Екатериной Песковой, которая была участницей седьмого сезона "МастерШеф", однако у них не сложились отношения.

Евгений Клопотенко с девушкой Фото: klopotenko\Instagram

