Уехал из Украины: как сложилась жизнь победителя 4-го сезона шоу "МастерШеф" (фото)

Евгений Злобин — кулинар из Мариуполя — выиграл четвертый сезон шоу "МастерШеф" в 2014 году. На программу он приехал для того, чтобы повысить качество жизни и улучшить доход семьи.

Фокус рассказывает, как сложилась его жизнь после проекта. Сейчас Евгений живет за границей и продолжает заниматься любимым делом.

Кто такой Евгений Злобин

Он — повар из Мариуполя, который до участия в проекте работал в разных сферах: был барменом, сборщиком мебели, а кулинарию полюбил после рождения сына.

Впрочем, мужчина не сразу работал поваром — видел кулинарию больше как хобби, потому что считал, что в этой сфере трудно заработать. Его мотивацией стала семья, особенно сын Ростислав. На шоу Евгений пришел с целью улучшить жизнь своей семьи и получить возможность развиваться в кулинарии.

Евгений Злобин победил в первом сезоне шоу "МастерШеф" Фото: Instagram

Победа в "МастерШеф"

Жюри и зрители обратили внимание на характер Евгения, эмоциональность и творческое отношение к блюдам. Он прошел все шоу и победил в финале среди других талантливых участников.

Как победитель Злобин получил денежный приз (500 000 грн) и сертификат на обучение в парижской кулинарной школе Le Cordon Bleu.

Евгений Злобин Фото: Instagram

Жизнь после шоу

После победы Евгений продолжил заниматься кулинарией — работал шеф-поваром, проводил мастер-классы для детей и взрослых, учил других готовить.

Евгений также работал над запуском заведения "Вкус улиц" в Краматорске.

Он имеет аккаунт в Instagram (@evgenij.zlobin), где не слишком активен. К тому же, не ведет личный YouTube-канал много лет. А судя по геолокации в соцсетях, сейчас живет в Чехии.

Евгений Злобин Фото: Instagram

О его личной жизни в последние годы известно мало.

