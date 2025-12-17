Виїхав з України: як склалося життя переможця 4-го сезону шоу "МастерШеф" (фото)

Євген Злобін ― кулінар з Маріуполя ― виграв четвертий сезон шоу "МастерШеф" у 2014 році. На програму він приїхав для того, щоб підвищити якість життя і поліпшити дохід сім’ї.

Фокус розповідає, як склалося його життя після проєкту. Наразі Євген живе за кордоном та продовжує займатися улюбленою справою.

Хто такий Євген Злобін

Євген Злобін — переможець четвертого сезону українського шоу "МастерШеф" (2014 рік).

Він — кухар з Маріуполя, який до участі в проєкті працював у різних сферах: був барменом, збирачем меблів, а кулінарію полюбив після народження сина.

Втім, чоловік не одразу працював кухарем — бачив кулінарію більше як хобі, бо вважав, що в цій сфері важко заробити. Його мотивацією стала сім’я, особливо син Ростислав. На шоу Євген прийшов з метою покращити життя своєї сім’ї та отримати можливість розвиватися в кулінарії.

Відео дня

Євген Злобін переміг у першому сезоні шоу "МастерШеф" Фото: Instagram

Перемога в "МастерШеф"

Журі та глядачі звернули увагу на характер Євгена, емоційність та творче ставлення до страв. Він пройшов усе шоу й переміг у фіналі серед інших талановитих учасників.

Як переможець Злобін отримав грошовий приз (500 000 грн) та сертифікат на навчання у паризькій кулінарній школі Le Cordon Bleu.

Євген Злобін Фото: Instagram

Життя після шоу

Після перемоги Євген продовжив займатися кулінарією — працював шеф-кухарем, проводив майстер-класи для дітей і дорослих, навчав інших готувати.

Євген також працював над запуском закладу "Смак вулиць" у Краматорську.

Він має акаунт в Instagram (@evgenij.zlobin), де не надто активний. До того ж, не веде особистий YouTube-канал багато років. А судячи з геолокації в соцмережах, наразі живе в Чехії.

Євген Злобін Фото: Instagram

Про його особисте життя в останні роки відомо мало.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Переможницею третього сезону "МастерШеф" стала Ольга Мартиновська. Через роки жінки сама стала суддею шоу.

Ліза Глінська виграла другий сезон шоу "МастерШеф", який стартував у далекому 2012 році. Вона досі займається улюбленою справою, проте в її особистому житті відбулися кардинальні зміни.

А у 2011-му році, на старті першого сезону, 25-річна бухгалтерка з Донецька Світлана Шептуха перемогла в проєкті на СТБ.