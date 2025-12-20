Перемога, що змінила все: як склалося життя Євгена Клопотенка після "МастерШеф"

Переможцем 5-го сезону шоу "МастерШеф Україна" (2015 рік) став Євген Клопотенко — кулінар, який після проєкту зробив успішну кар’єру та став однією з найвідоміших фігур української гастрономії.

Фокус розповідає, яким стало життя Євгена Клопотенка після перемоги на проєкті. На "МастерШеф" він прийшов, щоб отримати нові навички та навчити українців розбиратися в їжі. Євген казав, що можна за невеликі гроші їсти смачно, якісно і поживно.

Перемога на "МастерШеф-5"

Традиційно після перемоги Клопотенко поїхав навчатися у всесвітньо відому кулінарну школу Le Cordon Bleu у Парижі, де здобув професійні навички, що суттєво змінили його підхід до кухні.

Після повернення в Україну Євген став відомим шеф-кухарем і гастрономічним експертом; працював як кулінарний експерт у телевізійних проєктах ("Все буде добре", "Все буде смачно", "Енеїда"); виступав з гастрономічними турами та майстер-класами в різних містах.

Відео дня

Євген Клопотенко Фото: klopotenko\Instagram

Просування української кухні

Клопотенко активно пропагує перегляд традиційної української кухні по-новому: адаптує українські страви для сучасного сприйняття; популяризував ідею якісного харчування у школах; працює над тим, щоб українська гастрономія була впізнаваною у світі.

Особливе місце у його серці займає борщ. Він активно працював над тим, щоб страву у всьому світі ідентифікували як українську.

Євген Клопотенко Фото: klopotenko\Instagram

Бізнес та ресторанна діяльність

Сьогодні Євген — співвласник ресторану у Києві та бістро у Львові, де він продовжує розвивати концептуальну українську кухню.

Він став не просто кулінаром, а медіаперсоною та впливовим громадським діячем у сфері харчування, з власними рецептами, публічними виступами та участю в проєктах, які просувають ідеї здорового та свідомого харчування.

У нього понад 870 тисяч підписників в Instagram, є свої книги, сайт з рецептами.

Євген Клопотенко Фото: klopotenko\Instagram

Ще у 2012 році Клопотенко заснував ресторан ― "Гастромайстерня Confiture", що спеціалізується на джемах і конфітюрі.

Євген також був автором кулінарного онлайн-курсу "Мислити як кухар".

Він став бренд-шефом ресторану мексиканської кухні "ROJO OJO", мітерії "Здоровий Глузд", кафе "Паштет". Зокрема, Клопотенко є автором книги "Зваблення їжею. 70 рецептів, які захочеться готувати".

Євген Клопотенко та принц Гаррі Фото: klopotenko\Instagram

Особисте життя

У жовтні український шеф-кухар уперше показав свою дівчину, яку звуть Катерина Воскренська. Пара разом близько року. У підписі до світлини Євген вказав, що відтепер радуватиме прихильників "любовними" кадрами частіше.

Раніше Клопотенко зустрічався з кондитеркою Катериною Пєсковою, яка була учасницею сьомого сезону "МастерШеф", проте у них не склалися стосунки.

Євген Клопотенко з дівчиною Фото: klopotenko\Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Переможницею третього сезону "МастерШеф" стала Ольга Мартиновська. Через роки жінки сама стала суддею шоу.

Євген Злобін ― кулінар з Маріуполя ― виграв четвертий сезон шоу "МастерШеф" у 2014 році.

Крім того, шеф-кухар Євген Клопотенко вперше показав свою дівчину.