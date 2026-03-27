Дантес неожиданно заговорил о бывшей Дорофеевой

Украинский певец Владимир Дантес впервые за долгое время упомянул публично свою бывшую жену Надю Дорофееву, с которой развелся в 2022 году.

Артисту в разговоре с "Нашим радио" предложили составить рейтинг лучших украинских певиц. И он не смог обойти вниманием бывшую.

Дантес заговорил о Дорофеевой

Первое место для личного топ-6 Владимир отдал Наталье Могилевской, которую хорошо знает еще со времен "Фабрики звезд". Также в список Дантеса попали Саша Кольцова (группа "Крихітка"), Анна Тринчер, Тина Кароль и Алина Гросу. В частности, певец вспомнил и свою бывшую Надю Дорофееву.

По словам артиста, с ним не пела ни Дорофеева, ни KOLA.

"Я Нади это говорил, что она пела со многими людьми, кроме меня. В KOLA тоже почти нет людей, с кем бы она не спела. Я ей прямо говорю: "Настя, у меня что, изо рта плохо пахнет?". Честно, я принципиально жду, когда она скажет: "Вов, давай фит"", — говорит Дантес.

Відео дня

Владимир Дантес и Надя Дорофеева Фото: nadyadorofeeva

Дорофеева и Дантес

О разрыве Дантеса и Дорофеевой стало известно в марте 2022 года. Пара поженилась в 2015 году.

Впоследствии певица объявила о романе с ресторатором Михаилом Кацуриным, а музыкант — с дизайнером Дашей Кацуриной. Пара также сообщила о своем разводе в тот же период, что и Дорофеева с Дантесом. Интересно, что ранее они дружили семьями.

По слухам, Владимир и Даша уже разошлись, хотя и не подтверждали официально этого.

Кацурин и Дорофеева Фото: Instagram

