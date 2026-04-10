Відома українська акторка після виїзду з чоловіком за кордон зробила гучну заяву

27-річна українська кіноакторка та ведуча Міла Сивацька вперше стане мамою. Нещодавно вона з чоловіком перебралася жити до Іспанії.

Новину про майбутнє поповнення 27-річна зірка серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія" оголосила в Instagram (mila_sivatskaya). Глядачі можуть знати її також завдяки ролям у російських та українських стрічках, зокрема "Хороший хлопець", "Гранд" та "Останній богатир".

Міла Сивацька вагітна

Акторка опублікувала низку фото з помітно округлим животиком, показавши, як вона позує в новому статусі на фоні мальовничих краєвидів, ймовірно, в Іспанії. Для зйомки зірка екрану обрала ніжні образи. Втім, подробиць про стать первістка і термін вагітності вона не розкриває.

"Тож починається нова глава", — написала Міла.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях акторку почали активно вітати фанати та зіркові друзі:

"Ну як же тобі личить цей прекрасний період! Навіть коли ти постійно забуваєш, що хотіла розповісти".

"Немає нічого красивішого, ніж вагітна жінка".

"Тобі так пасує".

"Яка гарна новина".

Міла Сивацька виїхала з України

Зазначимо, що акторка очікує на дитину разом з чоловіком Сергієм. Вони повідомили про одруження у 2024 році. Згодом пара під час війни виїхала з Києва до Барселони. Акторка наголошувала, що її чоловік перетнув кордон згідно із законом.

"Ми переїхали разом, мали таку можливість від самого початку, тому попереджаю всі запитання — все офіційно через кордон", — зазначала Сивацька.

