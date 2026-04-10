Відома українська акторка після виїзду з чоловіком за кордон зробила гучну заяву
27-річна українська кіноакторка та ведуча Міла Сивацька вперше стане мамою. Нещодавно вона з чоловіком перебралася жити до Іспанії.
Новину про майбутнє поповнення 27-річна зірка серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія" оголосила в Instagram (mila_sivatskaya). Глядачі можуть знати її також завдяки ролям у російських та українських стрічках, зокрема "Хороший хлопець", "Гранд" та "Останній богатир".
Міла Сивацька вагітна
Акторка опублікувала низку фото з помітно округлим животиком, показавши, як вона позує в новому статусі на фоні мальовничих краєвидів, ймовірно, в Іспанії. Для зйомки зірка екрану обрала ніжні образи. Втім, подробиць про стать первістка і термін вагітності вона не розкриває.
"Тож починається нова глава", — написала Міла.
Реакція мережі
У коментарях акторку почали активно вітати фанати та зіркові друзі:
- "Ну як же тобі личить цей прекрасний період! Навіть коли ти постійно забуваєш, що хотіла розповісти".
- "Немає нічого красивішого, ніж вагітна жінка".
- "Тобі так пасує".
- "Яка гарна новина".
Міла Сивацька виїхала з України
Зазначимо, що акторка очікує на дитину разом з чоловіком Сергієм. Вони повідомили про одруження у 2024 році. Згодом пара під час війни виїхала з Києва до Барселони. Акторка наголошувала, що її чоловік перетнув кордон згідно із законом.
"Ми переїхали разом, мали таку можливість від самого початку, тому попереджаю всі запитання — все офіційно через кордон", — зазначала Сивацька.
