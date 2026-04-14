"Ти просто в шоці": українка розповіла правду про життя в Іспанії (фото)

Тернополянка на імʼя Анна живе в Мадриді. Вона розповіла, що найбільше шокує українців в Іспанії на самому початку.

Своїми думками Анна поділилася в Instagram (vitrenko.anna). Дівчина зізнається, що практично до всього можна звикнути з часом.

Що шокує українців в Іспанії

"Завжди є щось що нас шокує. І Іспанія не виняток, бо тут є багатих незрозумілих і шокуючих факторів для українців", — написала Анна.

Першою дівчина називає повільність.

"Тут ніхто нікуди не поспішає. І коли ти тільки приїжджаєш з України, де всі кудись біжать, спочатку це дуже сильно вибиває з колії. Але ти звикаєш до цього темпу і також починаєш так робити", — зазначила авторка відео.

Друге, на думку Анни, це сієста і дивний графік роботи.

"Ми звикли до того, що в Україні все працює з самого ранку до пізнього вечора. В Іспанії ж навпаки: дуже часто багато закладів і установ закриваються вдень, і ти не можеш ні поїсти, нічого собі купити, ні вирішити якісь свої справи. До цього потрібно просто звикнути і підлаштувати свій графік. Бо по-іншому ніяк не може бути", — додала українка.

Третє — легка безтурботність.

Українка живе в Іспанії

Люди в Іспанії

"Іспанці набагато простіше ставляться до багатьох речей. Інколи, коли це дуже важливе для тебе, це дико дратує. І ти просто в шоці, чому вони так до цього ставляться. Але їм так простіше. Вони за це не переймаються. І, мабуть, через це їхнє життя набагато простіше", — вважає тернополянка.

Наступне — люди.

"Вони дуже голосні і дуже емоційні. Для нас, українців, які є дуже такими закритими, на початку це дуже незвично і викликає легкий шок. Але з часом ти до цього звикаєш", — додала авторка відео.

Дівчина перебралася з Тернополя до Мадрида

