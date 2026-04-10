"Незручно говорити": українка в Іспанії розповіла про справжню ціну еміграції

Українка на імʼя Анна розповіла, як насправді змінюється людина під час еміграції. Вона перебралася з Тернополя до Мадрида, де будує нове життя.

Своїми думками Анна поділилася в Instagram (vitrenko.anna). За її словами, освоєння в новому місці це не мова і папери, а набагато глибше і складніше.

Справжня ціна еміграції

"Це те, про що незручно говорити. Бо це ламає красиву картинку "успішної еміграції". Усі кажуть: вивчиш мову — буде легше, знайдеш роботу — адаптуєшся, зробиш документи — заспокоїшся. Але майже ніхто не говорить про інше. Про момент, коли ти більше не "хтось", а просто ще одна людина з акцентом", — почала дівчина.

У цей момент, за словами українки, досвід, освіта, шлях ніби обнуляються.

"Коли ти починаєш сумніватися в собі не тому, що слабка, а тому, що весь твій звичний фундамент забрали", — пише Анна.

Відео дня

За словами дівчини, найважче після еміграції — не мова і не папери. Найважче — знову знайти себе.

"Згадати, ким ти є без статусів, посад і знайомих вулиць. Навчитися цінувати себе в нових умовах, де ти з нуля", — каже українка.

Анна переїхала з Тернополя в Мадрид Фото: Instagram

Еміграція бʼє по самооцінці

Авторка відео каже, що еміграція дуже б’є по самооцінці.

"І якщо тобі важко — з тобою все нормально. Це не ти зламалась. Це шлях такий", — наголошує українка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Анна, яка переїхала з Тернополя в Мадрид, з однією рисою місцевих все ніяк не може змиритися.

Українка Наталія поділилася досвідом життя в Іспанії, який виявився далеким від популярних уявлень про "рай біля моря".

Крім того, українка повернулася з-за кордону вперше за пів року. Вона сильно здивувалася, коли зайшла до магазину.