"Неудобно говорить": украинка в Испании рассказала о настоящей цене эмиграции
Украинка по имени Анна рассказала, как на самом деле меняется человек во время эмиграции. Она перебралась из Тернополя в Мадрид, где строит новую жизнь.
Своими мыслями Анна поделилась в Instagram (vitrenko.anna). По ее словам, освоение в новом месте это не язык и бумаги, а намного глубже и сложнее.
Настоящая цена эмиграции
"Это то, о чем неудобно говорить. Потому что это ломает красивую картинку "успешной эмиграции". Все говорят: выучишь язык — будет легче, найдешь работу — адаптируешься, сделаешь документы — успокоишься. Но почти никто не говорит о другом. О моменте, когда ты больше не "кто-то", а просто еще один человек с акцентом", — начала девушка.
В этот момент, по словам украинки, опыт, образование, путь будто обнуляются.
"Когда ты начинаешь сомневаться в себе не потому, что слабая, а потому, что весь твой привычный фундамент забрали", — пишет Анна.
По словам девушки, самое трудное после эмиграции — не язык и не бумаги. Самое трудное — снова найти себя.
"Вспомнить, кем ты есть без статусов, должностей и знакомых улиц. Научиться ценить себя в новых условиях, где ты с нуля", — говорит украинка.
Эмиграция бьет по самооценке
Автор видео говорит, что эмиграция очень бьет по самооценке.
"И если тебе тяжело — с тобой все нормально. Это не ты сломалась. Это путь такой", — отмечает украинка.
