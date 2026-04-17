"Стало тільки гірше": українець розповів, чому тікав з Польщі (фото)

Українець на імʼя Олександр переїхав з Іспанії в Польщу і дуже сильно пошкодував про своє рішення. Хлопець вирішив кардинально змінювати обставини навколо.

Своєю історією він поділився в TikTok (oleksandr_nazarovv).

Олександр каже, що його родина залишилася в Іспанії. І це лише одна з проблем.

"Мій найбільший про**б це переїзд з Іспанії в Польщу. Так, я реально переїхав з Іспанії в Польщу і пожалкував. У Польщу їхав з думкою, що буде краще, буду більше заробляти, що життя стане цікавішим, а по факту стало тільки гірше", — зізнається автор відео.

Олександр приїхав і був повністю зайнятий роботою — вдень "руками", а ввечері в телефоні.

"І так кожен день по колу. Через відстань почалися проблеми в стосунках. Постійна напруга, самотність, внутрішня пустота. Зізнаюсь чесно, був момент, коли я здався. Алкоголю було більше, ніж потрібно, але швидко зрозумів, що це шлях в нікуди і я зупинився. Плюс, постійний тиск ззовні. В магазині чують акцент — фиркають. У соцмережах відео, як когось побили, комусь машину розбили. Коротше, постійне відчуття напруги", — розповів українець.

Українець переїхав з Іспанії в Польщу Фото: Скріншот TikTok

У Польщі Олександру не сподобалось Фото: Скріншот TikTok

Після міркувань про своє життя Олекандр таки повернувся в Іспанію.

"Кожен шукає своє місце і моє місце тут. Важко було починати знову з нуля, але я наважився", — каже він.

Олександр повернувся в Іспанію Фото: Скріншот TikTok

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували щодо почутого:

"Чоловіче, я так само тупанув….. 12 років прожив в Іспанії, вчився в інституті, працював, мав можливість получити громадянство і з того всього, переїхав в Америку".

"Іспанія топ, живу в Україні, але в Іспанії буваю часто, люди там просто неймовірні, Польща це дно, там тільки давай давай і все. Я навіть дочку влаштував в Іспанії, дитина живе без стресу і паніки. Повірте, не в грошах щастя, знаю мільйонерів, але вони живуть набагато гірше, ніж прості люди".

"В Іспанії також є свої нюанси".

