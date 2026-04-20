"Відкидає в 90-ті": українка розповіла, що її бісить в Іспанії (відео)

Іноді життя в сучасній Європі виглядає не таким уже й сучасним. Українка в Іспанії показала, як бюрократія може повернути тебе на десятки років назад.

Користувачка _mariellemari опублікувала відео в Instagram, у якому емоційно розповіла про свій досвід взаємодії з іспанськими держустановами. За її словами, навіть базові послуги тут досі важко отримати онлайн. Фокус розповідає про це детальніше у матеріалі.

Бюрократія в Іспанії

Дівчина скаржиться, що замість цифрових сервісів доводиться проходити складний офлайн-квест: спочатку записатися на прийом, потім прийти й отримати ще один талон, а після цього — знову чекати в новій черзі. Вона зізнається, що спершу це викликає роздратування, але з часом настає повне прийняття ситуації.

Продаж касет

Окремо блогерку здивувала ще одна деталь іспанської реальності — велика кількість касет у продажу. Вона жартує, що не розуміє, хто їх купує і де всі ці люди.

У підсумку дівчина описує Іспанію як країну, де ти ніби живеш у 2026 році, але періодично "відкатуєшся" в минуле — як у технологіях, так і в повсякденному досвіді.

"Іспанія — це коли ти живеш в 2026, але іноді тебе різко відкидає кудись в 90-ті", — сказала блогерка.

