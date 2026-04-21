Українка розповіла, що в неї під вікнами в Іспанії живуть безхатьки: "Грабують, бʼють авто" (відео)

Українська блогерка Поліна Фаустова поділилася у соцмережах власними спостереженнями щодо ситуації з безхатьками у районі, де вона проживає в Іспанії.

За словами дівчини (Instagram: @mrs.faustova), ще трохи більше року тому, коли вона заселялася у новобудову, безхатьків у районі майже не було — вони були розподілені по місту. Проте з часом їхня кількість почала стрімко зростати, і нині вони фактично оселилися просто під вікнами житлових будинків. Фокус розповідає детальніше цю історію.

Безхатьки в Іспанії

Фаустова зазначає, що частина людей без постійного місця проживання поводиться агресивно. Вона згадує інцидент у великому парку Турія у Валенсії, де один із безхатьків напав на іспанку. Після цього, за її словами, їх почали масово виселяти з парку — і значна частина перемістилася у житлові райони.

Відео дня

Мешканці новобудови неодноразово намагалися вплинути на ситуацію: писали звернення та викликали поліцію. Однак, за словами блогерки, реакція правоохоронців їх розчаровує. Поліція, як стверджує вона, під час виїздів більше цікавиться станом самих безхатьків, ніж безпекою жителів району.

"Серед них є адекватні і нормальні, але є ті, хто грабує, розбиває скло машин. Люди показують відео, де видно, як розбивають скло, але жодної реакції немає", — розповідає Фаустова.

Вона також додає, що міська влада навіть організовує для безхатьків мобільні душові.

Попри це, блогерка зазначає, що вже змирилася з ситуацією. За її словами, район їй подобається, і переїжджати вона не планує, навіть з огляду на такий суттєвий мінус.

