"Очень дешевые цены": украинка рассказала о базаре в Испании (фото)

Видео украинки Елены Кубив с испанского базара набирает просмотры в Instagram. В нем она показывает, как работают местные рынки и чем они удивительно напоминают украинские.

Испанский базар, как оказалось, почти ничем не отличается от нашего — те же толпы, те же эмоции и те же правила "идти туда, где больше людей". Украинка Елена с ником olena_kubiv поделилась атмосферой местного рынка, который поразил ее не только ценами, но и знакомым вайбом.

По словам девушки, прежде всего она отправилась к фруктовым прилавкам — именно там всегда больше всего людей, а значит и самое вкусное и самое дешевое. Чтобы избежать очередей и путаницы, покупатели здесь отрывают специальный номерок и ждут, пока продавец его объявит.

Номерок на базаре в Испании Фото: Instagram

Особенно Елену привлекла огромная красная клубника — сочная, свежая и значительно дешевле, чем в супермаркетах. Она признается, что даже не знала о существовании этого рынка в своем городке, ведь его привозят только раз в неделю — в среду.

Атмосфера базара напомнила ей Украину прошлых лет — те времена, когда джинсы примеряли прямо на картоне. Здесь можно найти одежду на любой случай — от пляжа до праздничных выходов, а цены стартуют от 2-10 евро. Обувь — от 10 евро и выше.

Одежда на базаре в Испании Фото: Instagram

"Выбор колоссальный, можно одеться как на праздник так, и на пляж. Цены очень дешевые", — рассказала украинка.

Наибольший ажиотаж, как и ожидается, возле фруктовых лавок — они буквально переполнены людьми. Также сейчас большим спросом пользуются цветы, которые активно раскупают местные жители.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка скупилась на балийском базаре фруктами. За 200 гривен она получила немалый набор продуктов, к тому же некоторые из них экзотические и в Украине стоят гораздо дороже.

Украинка рассказала, что у нее под окнами в Испании живут бездомные.

Кроме того, украинка рассказала, что ее бесит в Испании, потому что это похоже на 90-е годы.